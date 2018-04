ilgiornale

: Spagna, la baruffa delle Regine per lo scatto con le principessine - AdrMontanaro : Spagna, la baruffa delle Regine per lo scatto con le principessine -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Anche i reali perdono le staffe, e magari fanno figuracce in pubblico proprio come capita a noi comuni mortali. Lo hanno fatto, per la costernazione dei tradizionalisti e l'interessato godimento dei ...