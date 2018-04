Spagna-Italia 12-1 | Champions | il confronto è impietoso

Spagna amara - Italia ko : Spagna amara anche per l'Italia della pallanuoto. Gli iberici in calottina, dopo quelli del calcio, sovrastano gli azzurri nella prima gara delle Superfinal di Europa Cup: a Rijeka, il Settebello è ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : pagelle Italia-Spagna 4-11. Esordio da dimenticare per il Settebello : La Spagna ha surclassato l’Italia nell’Esordio di Europa Cup 2018 di Pallanuoto: finisce 4-11 per gli iberici che così sono volati in testa al girone, sfruttando anche il pari tra Ungheria e Grecia. Per l’Italia gara da dimenticare e da cancellare immediatamente in vista della sfida di domani contro l’Ungheria. Di seguito le pagelle della sfida. ITALIA, 4: un inizio così non era prevedibile neppure nel peggiore degli ...

Spagna - Real o Barca : con Italia sempre 3 gol scarto : Un sette a uno complessivo che lascia ben poche speranze, se non si crede nei miracoli. Nelle notti di Champions, Juventus e Roma sono uscite con le ossa rotte dal confronto con le grandi di Spagna, ...

Telepass diventa europeo - dall'Italia a Francia - Spagna e Portogallo : Un nuovo dispositivo Telepass permetterà di attraversare i caselli delle autostrade di quattro paesi europei senza fare la coda

LIVE Pallanuoto - Italia-Spagna in DIRETTA 0-3 : partono fortissimo gli iberici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Spagna in DIRETTA 0-0 : gli azzurri debuttano a Rijeka nelle finali di Europa Cup. Obiettivo vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

Telepass diventa europeo - dall’Italia a Francia - Spagna e Portogallo : Il Telepass diventa europeo. Il sistema di transito e pagamento delle autostrade senza fare la fila ai caselli si allarga ad altri tre Paesi oltre all’Italia: Francia, Spagna e Portogallo. Potenzialmente, insomma, con lo scatolotto si potrà arrivare da Palermo a Oporto senza mai mettere mano al portafoglio, ma addebitando i pedaggi sul proprio conto in banca. Con lo stesso dispositivo, oltre al pedaggio, si potrà pagare anche il parcheggio nelle ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Spagna in DIRETTA : gli azzurri debuttano a Rijeka nelle finali di Europa Cup. Obiettivo vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

Arriva il Telepass europeo/ Un unico dispositivo per le autostrade di Italia - Francia - Spagna e Portogallo : Arriva il Telepass europeo: un unico dispositivo per le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Grande novità per tutti gli automobilisti in vista delle vacanze estive(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Spagna-Italia 12-1 : Champions - il confronto è impietoso : Sei sfide tra spagnole e italiane in questa Champions: 4 successi iberici, due pareggi e un solo gol realizzato , da Dzeko,

Champions - Spagna-Italia 7-1 : Juventus e Roma a picco : ... 'Che gol CR7, ma l'Ascoli ha dato filo da torcere' Champions League: il Liverpool e il Barcellona bacchettano le avversarie Barcellona-Roma diretta tv Canale 5 e streaming gratis oggi 4/4

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Spagna. Il Settebello vuole partire forte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

Italia-Spagna - Europa Cup 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : Ormai ci siamo, mancano poco più di dieci ore: oggi, alle 17.30 l’Italia inizia la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto maschile. Prima squadra avversaria degli azzurri sarà la Spagna, in un girone che comprende anche Ungheria e Grecia, che scenderanno in acqua appena prima del Settebello. Gli azzurri, dopo il raduno di Trieste, località dove la nazionale italiana di pallanuoto ha rifinito la preparazione, sono ...

Spagna 2 Italia 0 Juve e Roma salutano la Champions : Nella sfida Spagna Italia vincono ancora una volta gli spagnoli. Travolgente il Real Madrid a Torino, dilagante il Barcellona in