Spagna | Falciani resti in carcere

Spagna : procura chiede carcere fino a estradizione Falciani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Swissleaks - Falciani arrestato in Spagna : 3.22 Hervé Falciani, l'informatico che fece scoppiare lo scandalo Swissleaks,sui 130.000 presunti evasori fiscali, correntisti della banca britannica Hsbc in Svizzera,è stato arrestato in Spagna, a Madrid. "Il suo arresto è avvenuto a Madrid, in strada, mentre stava andando ad una conferenza ", ha detto un alto durigente della polizia spagnola. Falciani è stato condannato nel 2015 per spionaggio economico e deve scontare una pena di 5 anni in ...

Arrestato in Spagna Hervé Falciani - rivelò i dati di decine di migliaia presunti evasori fiscali : Il tribunale penale federale svizzero ha condannato nel novembre del 2015 Falciani a cinque anni di carcere per il furto e la diffusione dei dati bancari