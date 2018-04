' Sospetta meningite' Luigi | 16 anni | muore in ospedale a Napoli Grave la sorella

Napoli - 16enne muore per Sospetta meningite. Sotto osservazione la sorella : Tragedia al Cardarelli di Napoli, dove un 16enne di Marano è morto per una sospetta meningite, anche se sono ancora in corso le analisi per accertare i motivi del decesso. Sono attualmente in corso...

Sospetta meningite - muore in casa a 20 anni : Giovanni Mandas, 20 anni, è morto lunedì sera nella sua abitazione di Cagliari per una Sospetta meningite. I familiari hanno chiamato il 118, ma tutti i soccorsi sono stati vani. Sospetta sepsi...

