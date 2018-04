Sospeso Mattino 5 con Federica Panicucci? Ecco la scelta Mediaset

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) #5 consara'in anticipo VIDEOdal palinsesto di Canale 5? E' questa la clamorosa indiscrezione di queste ore che riguarda il futuro della trasmissione delin onda ormai da ben nove anni con lache nelle ultime edizioni è stata affiancata da Francesco Vecchi. L'indiscrezione bomba è stata lanciata in queste ore sulle pagine della rivista 'Chi', ma qual è la verita' dei fatti? Il programma sara'per davvero in anticipo oppure no?sospende5 in anticipo? Sulle pagine di Chi è stato svelato che quest'anno5 potrebbe esserein anticipo rispetto al previsto per lasciare spazio ad un nuovo programma da mandare in onda nella stessa fascia oraria del talk show di #e dedicato principalmente ai Mondiali di Calcio 2018 che quest'anno saranno trasmesso in esclusiva in chiaro solo sulle ...