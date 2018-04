Sorvegliato speciale uccide marito e moglie di Gela : era l'ex della donna : Una sparatoria, avvenuta oggi pomeriggio intorno alle ore 18,15 a Caravaggio, in provincia di Bergamo, sarebbe la causa della morte di due coniugi, entrambi di Gela. Ad essere rimaste uccise per mano di un uomo, di cui ancora non sarebbero state divulgate le generalità, sono stati Carlo Novembrini, 51 anni, e Maria Rosa Fortini, 40 anni. La vicenda Era pomeriggio inoltrato quando un uomo avrebbe fatto irruzione in un capannone di via Treviglio, ...

Marito e moglie uccisi per gelosia dell'ex della donna. L'uomo era un Sorvegliato speciale : è in fuga : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

Lamezia - Sorvegliato speciale tenta la fuga aggredendo carabiniere a cinghiate : Lamezia TERME , CATANZARO, - È la domenica di Pasqua e sono in corso i servizi di controllo del territorio che l'Arma dei Carabinieri ha predisposto anche durante le festività pasquali. Attenzionati, ...

Assalto a Reggio Calabria : uccisa donna in auto con il suo amante - Sorvegliato speciale di 'Ndrangheta : Reggio Calabria - Diversi colpi di pistola che rompono i finestrini e il parabrezza dell'auto, urla di dolore e terrore, qualcuno che scappa veloce. È morta così Fortunata Fortugno , 48enne reggina, ...

Assalto a Reggio Calabria : uccisa donna in auto con il suo amante - Sorvegliato speciale di 'Ndrangheta : E' stata freddata con colpi di pistola alla testa sparati da più persone. Lui, solo ferito, è vicino agli ambienti della cosca Tegano. Indaga la polizia

Assalto a Reggio Calabria : uccisa una donna mentre era in auto con il suo amante - Sorvegliato speciale di 'Ndrangheta : E' stata freddata con colpi di pistola alla testa sparati da più persone. Lui, solo ferito, è vicino agli ambienti della cosca Tegano. Indaga la polizia

Arrestato Sorvegliato speciale per detenzione di arma clandestina : Personale della Squadra Mobile, ha tratto in arresto B. P. di anni 29 di Cosenza, pregiudicato e sorvegliato speciale di P.S. perché ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di arma ...

Sorvegliato speciale arrestato dai Carabinieri a Vittoria : Aveva violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e per questo i Carabinieri hanno arrestato un pregiudicato vittoriese

Andria - Sorvegliato speciale 45enne ucciso sotto casa nel rione Valentino : Agguato all'ora di pranzo. Vito Di Biase aveva piccoli precedenti penali contro il patrimonio e non era inserito in contesti di criminalità organizzata.

Sorvegliato speciale in giro con passamontagna artigianale : denunciato : FASANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano, diretta dal tenente Daniele Boaglio, hanno denunciato, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di ...

Roma - il prof molestatore ora in carcere è un 'Sorvegliato speciale' Video : Oltre che vedersela con la giustizia, nella sua nuova condizione deve affrontare la dura 'legge' del #carcere. Ha paura #Massimo De Angelis, il 53enne prof reo confesso, arrestato per abusi sessuali [Video] su un'alunna 15enne cui dava finte ripetizioni di latino nel prestigio liceo Romano dei gesuiti 'Massimo' dove insegnava. Recluso da martedì scorso nel carcere di Regina Coeli, è un 'sorvegliato speciale' perché i detenuti comuni non ...

Italia Sorvegliato speciale : "L'incertezza politica fornisce spazio a rischi per la realizzazione delle riforme o alla possibilità di un riorientamento delle agende", scrivono i tecnici di Washington in riferimento alle elezioni ...

Sorvegliato speciale beccato con pregiudicati a Scampia : NAPOLI. Sorvegliato speciale di Marigliano "beccato" a Scampia insieme a pregiudicati, in manette. I carabinieri del nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli hanno arrestato Daniele D'...