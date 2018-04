Sono tre le città italiane che si candidano per le Olimpiadi del 2026

"Mi Sono innamorata di un ragazzo su Instagram" : poi la tremenda scoperta : Jessica non si accorge che il ragazzo di cui si è innamorata su Instagram è in realtà un uomo di 50 anni che adesca ragazze in chat con le foto del figlio. Il servizio de "Le Iene".

Di Francesco tra rabbia e rimpianti : 'Già Sono forti se poi gli regalano due autogol e altrettanti rigori…' : Due autogol e due rigori negati , messi insieme diventano davvero troppo da accettare al termine di una gara in cui Dzeko e compagni hanno tenuto testa per lunghi tratti ai migliori del mondo. Le ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre due medaglie per l'Italia. Lucarini e Neri Sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l'Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-0. Piquè - e Sono tre! La Roma sta sparendo dal campo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L’autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...

“Scusatemi - Sono stanca di combattere” : mamma di tre bambini si impicca a 33 anni : Hayley Cayton, mamma 33enne di tre bambini di 8, 11 e 14 anni, si è tolta la vita nella sua casa a Leyland, nel Regno Unito. Poco prima aveva inviato un messaggio ai suoi amici dicendo di "essere stanca di combattere". La donna lottava da tempo contro una malattia mentale che l'aveva spinta più volta a tentare il suicidio.Continua a leggere

“La verità sul mio viso”. Emilio Fede - la triste realtà. Dopo averlo rivisto in tv tutti a parlare di chirurgia plastica. Ma è l’ex direttore del Tg4 a raccontare tutto : “Ecco cosa Sono costretto a fare” : sono giorni che non si parla d’altro: il re assoluto del trash dagli anni ’90 ad oggi, ladies and gentleman, Mr. Emilio Fede! Eh sì, perché Dopo la sua ultima apparizione a “Non E’ L’Arena” di Massimo Giletti, in molti si sono chiesti se fosse rifatto o meno e anche se la risposta sembra scontata, l’ex direttore del TG4 ha svelato una sua personale verità. Contattato da Il Fatto Quotidiano il giornalista ha svelato che: “La prendo con ...

Malena contro i naufraghi : 'Sono sleali - nomination guidate dai sotterfugi. Francesco Monte costretto ad uscire' : MILANO - 'Purtroppo quest' anno si è perso il vero spirito del gioco'. A un passo dalla fine del reality Malena , pornodiva ed ex naufraga dell' Isola dei Famosi , programma seguito da Leggo.it , dice ...

Due treni della metropolitana si Sono scontrati a Duisburg - in Germania : ci Sono almeno 30 feriti : Due treni della metropolitana si sono scontrati a Duisburg, città del nord ovest della Germania. I giornali tedeschi parlano di almeno 20 feriti: secondo i vigili del fuoco non ci sono feriti gravi, secondo la polizia due persone sono in The post Due treni della metropolitana si sono scontrati a Duisburg, in Germania: ci sono almeno 30 feriti appeared first on Il Post.

Di Maio - Salvini e Berlusconi - possibile un accordo : tutti i temi su cui i tre Sono d’accordo : I temi su cui MoVimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia sono d'accordo (stando ai loro programmi) sono molti e un'intesa programmatica di governo è possibile. Secondo uno studio realizzato da Reti, solo in 12 temi su 50 c'è completa divergenza tra le tre forze politiche guidate da Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.Continua a leggere

Sono cambiate le regole per vedere i contenuti streaming nell’Unione Europea : Grazie a una direttiva appena entrata in vigore, sarà possibile usare il proprio abbonamento a SkyGo o Netflix anche fuori dall'Italia The post Sono cambiate le regole per vedere i contenuti streaming nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

“Rientro forzato”. Conti a L’Eredità nove giorni dopo la morte di Frizzi. Il conduttore prenderà il posto dell’amico e collega ma ciò che fa sapere la Rai poco prima dell’inizio del programma è tremendo. Parole pesantissime che non posSono lasciare indifferenti : La morte di Fabrizio Frizzi – il 26 marzo 2018 – venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, ha sconvolto tutti. dopo il malore che lo aveva colpito a ottobre mentre registrava una puntata de L’Eredità, il conduttore – da 40 anni protagonista del piccolo schermo – si era ripreso, o almeno così sembrava, ed era tornato alla conduzione del programma. Era dicembre e il pubblico aveva accolto Frizzi, momentaneamente ...

Napoli - titolari spremuti : Sono dieci oltre i 2000 minuti : Nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Mimmo Malfitano analizza l'utilizzo dei giocatori da parte del tecnico toscano, confrontandolo con la Juve che comanda la classifica di Serie ...

Molestie - Marisa Laurito all'attacco : "Denunce ridicole trent'anni dopo. Le violenze Sono altre" : Le Molestie nel mondo dello spettacolo continuano a dividere, soprattutto in Italia, dove la questione è stata prima denunciata da Asia Argento e successivamente ripresa dalle attrici e dagli attori firmatari del manifesto intitolato ‘Dissenso Comune’.A scagliarsi contro di loro è Marisa Laurito, intervenuta venerdì a La Zanzara: “Trovo terribile tutta questa roba che è uscita dopo trent’anni. Dai, lo trovo ridicolo. Le violenze vere sono ...