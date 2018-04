Social e figli | quando il genitore è peggio del progresso

Fedez : "Non siamo bravi genitori perché pubblichiamo le foto di nostro figlio sui Social?" : Le numerose foto pubblicate da Fedez e Chiara Ferragni sui social sulla nascita del proprio figlio Leone hanno suscitato alcune critiche tra l'opinione pubblica: c'è chi le considera eccessive, chi evitabili, bla bla bla. Quello che per la coppia-social è un "gesto spontaneo che porta positività e gioia", per tante persone comuni è gesto di egocentrismo non richiesto dal piccolo.La risposta di Fedez non si è fatta attendere: prosegui la ...

La Pasqua Social dei politici - con i figli - : I caminetti non si sono spenti, ma si sono trasferiti in famiglia. Delrio consulta i 9 figli per decidere se candidarsi alla segreteria Pd, mentre onorevoli e senatori postano foto con carrozzine e ...

MARIA CATRAMBONE RASO/ Il figlio Michele Ruffino : “Un cancro Sociale che colpisce tutti!” (Domenica In) : MARIA CATRAMBONE RASO, il terribile gesto del figlio Michele Ruffino. Sono trascorsi pochi giorni dal funerale che ha sconvolto l'intero paese e non solo la città di Torino. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:32:00 GMT)

“Mio figlio è morto - voglio dirvelo io”. Lutto devastante per il campione. Aveva solo 5 anni il suo bambino. L’annuncio straziante e subito il cordoglio sui Social : “Ciao campione…” : “Mio figlio è morto. Credo debba essere io a darvi questa brutta notizia, in segno di gratitudine per tutte le dimostrazioni di sostegno e di affetto ricevute da parte vostra. Se n’è andato in pace, consapevole della missione che ha compiuto in questi cinque anni di vita. Ciao campione”. Così, con queste parole pubblicate sul suo profilo Twitter, l’ex campione fa l’annuncio più duro e più straziante di tutti. ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio/ Sfogo sui Social : “Nessuno deve dirmi cosa fare con lui” : Elena Santarelli sbotta sui social dopo il duro messaggio di una signora: il lungo Sfogo della showgirl e la sua richiesta ai fans come segno di rispetto per lei e il figlio.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:54:00 GMT)

Al Bano E Romina Power / La figlia Cristel è incinta : la foto sui Social che fa impazzire i fans : Al Bano Carrisi e Romina Power nonni, Cristel è incinta e aspetta il primo figlio: “E' un maschietto e arriverà a maggio, sarà per lui un nonno magico”, le dichiarazioni del cantante.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez - è nato il figlio Leone/ La prima foto del Social baby d'Italia : “Piccolo uomo” : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:39:00 GMT)

La figlia di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo : prima l’attacco Social e poi le scuse : Ilaria D’Alessio sui social ha attaccato Anna Tatangelo per poi fare dietrofront motivando la sua uscita come la reazione di una figlia innamorata E’ finita tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. A confermarlo una volta per tutte è stata l’interprete di “Ragazza di periferia” che dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato come, dopo tredici lunghi anni d’amore, ci si possa allontanare. Le dichiarazioni ...

Arrivano le scuse dei figli di Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo dopo gli attacchi Social : Le scuse dei figli di Gigi D'Alessio per Anna Tatangelo sono arrivate come ci si attendeva. dopo lo sfogo social di Ilaria D'Alessio, è suo fratello Claudio a prendere la parola, andando a scusarsi con l'artista di Sora ma anche prendendo le difese di sua sorella, che avrebbe parlato spinta dall'amore profondo per suo padre. Le dichiarazioni di Anna Tatangelo rese a Vanity Fair avrebbero quindi scatenato l'ira di Ilaria, soprattutto per le ...

È nato Leone Lucia - il figlio di Fedez e Chiara Ferragni?/ Il silenzio Social confermerebbe il parto prematuro : La nascita del piccolo Leone Lucia potrebbe aver allontanato, miracolosamente, Fedez e Chiara Ferragni dai social in queste ore. Il parto è giè avvenuto oppure no?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:59:00 GMT)

Linciaggio Social contro il figlio di Carla Bruni : Il figlio di Carla Bruni, il sedicenne Aurèlien, è stato vittima di gravi insulti, attacchi razzisti e minacce di morte. Per l'ex top model e il padre del ragazzo, il filosofo Raphael Enthoven, sono momenti duri e di grande intensità emotiva. La colpa di Aurèlien Il giovane Aurèlien è un grande appassionato di paleontologia. Assieme all'amico Julien Kriss ha pubblicato sul suo canale YouTube, seguito da oltre 35000 persone, un video di 23 minuti ...

Il figlio del vigilantes ammazzato : 'Sui Social papà ucciso due volte' : 'È come se mio padre fosse morto per la seconda volta'. Giuseppe Della Corte, il figlio della guardia giurata uccisa da tre minorenni, commenta i messaggi di solidarietà ai presunti assassini sui ...

Tiziano Ferro - su Instagram foto con bebè i Social impazziscono. Ma non è suo figlio - People - Spettacoli : 'La meraviglia assoluta' . A scriverlo con una foto su Instagram è Tiziano Ferro . Nell'immagine in bianco e nero, non rosa e non celeste, il cantautore tiene in braccio un bebè. Le piccole dita ...

Elena Santarelli - il tumore del figlio Giacomo/ Sfogo sui Social : la showgirl chiede rispetto : Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo: “Mi sono esposta senza pensare ai titoli di certi siti...”. Le ultime notizie sullo Sfogo della showgirl, in campo per promuovere la ricerca(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:06:00 GMT)