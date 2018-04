Sky Sport F1 HD anche in 4K Gp Bahrain Diretta Esclusiva 5 - 8 Aprile 2018

Europa League - Quarti Andata - diretta esclusiva con i telecronisti Sky Sport HD (e su TV8) : Torna con gli incontri validi per l'Andata dei Quarti di finale l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite della squadre italiane ancora in corsa la Lazio, oltre alle migliori di giornata alle 21.05. E su Sky Supercalcio ...

Mediaset rassicura dipendenti Premium Sport circa alleanza commerciale con Sky : rassicurazione sul fronte occupazionale, conferma della valenza commerciale dell'alleanza con Sky e della centralità dei contenuti Sportivi per Premium. Sono questi i messaggi forniti dai vertici della pay-tv di Mediaset nel corso di una assemblea dei 40 giornalisti di Premium Sport tenutasi alla luce dell'accordo siglato lo scorso venerdì tra Mediaset e Sky Italia e riguardante lo scambio di contenuti sulle rispettive piattaforme ...

Mediaset rassicura i dipendenti Premium Sport circa alleanza commerciale con Sky : rassicurazione sul fronte occupazionale, conferma della valenza commerciale dell'alleanza con Sky e della centralità dei contenuti Sportivi per Premium. Sono questi i messaggi forniti dai vertici della pay-tv di Mediaset nel corso di una assemblea dei 40 giornalisti di Premium Sport tenutasi alla luce dell'accordo siglato lo scorso venerdì tra Mediaset e Sky Italia e riguardante lo scambio di contenuti sulle rispettive piattaforme ...

Masters 2018 - grande spettacolo su Sky Sport : date - orari e guida tv : Saranno 87 i concorrenti, quasi tutti i migliori al mondo, compresi i primi 20 del World Ranking e il nostro Francesco Molinari, anche se a tenere banco è Tiger Woods, 103° giocatore del mondo, ...

Speciale Sky Sport MotoGP HD con Pecco e Balda | Sky Racing Team VR46 : Stasera su Sky Sport MotoGP (canale 208), alle 20.45,appuntamento con lo Speciale “Pecco & Balda – la sfida in casa”. Sandro Donato Grosso è andato a trovare Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri nell’appartamento dove vivono a Pesaro. I due piloti della Moto2 sono stati protagonisti di una gara spettacolare a Losail, in Qat...

Serie A Sky Sport Diretta Recupero 27a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sa...

Miami Open 2018 : alle 19 su Sky Sport 2 la finale Zverev-Isner : La finale del Masters 1000 scatta alle 14 su Sky Sport 2 HD, canale 202. Il primo a superare l'ostacolo in semi è stato lo statunitense, n.17 del mondo, che ha sconfitto Juan Martin Del Potro , ...

L’accordo tra Sky e Mediaset Serie tv - sport - calcio - cinema : così cambierà l’offerta digitale : L’idea del pacchetto d’ingresso senza decoder o parabola: quanto costerà, l’assistenza ai clienti, la tv sulla fibra

Accordo Sky-Mediaset - cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le ...

Accordo Sky-Mediaset - cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le abitudini dei telespettatori anche per quanto riguarda le trasmissioni sportive: la separazione tra i due network sarà decisamente meno netta, le due compagnie lavoreranno quasi in sinergia e gli abbonati avranno decisamente più scelta e più ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 31 Marzo al 2 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND (sabato ore 18.30; anche in 4K) SIVIGLIA - BARCELLONA (domenica ore 17.30) ATLETICO MADRID – DEPORTIVO (domenica ore 20.45) Super derby di Pasqua a Londra: CHELSEA-TOTTENHAM (anche in 4K) domenica, ore 17, Sky Sport 1, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD con il commento da Londra di Gianluca Vialli domenica nuovo appuntamento con ...

Serie A Sky Sport Diretta 30a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Sky Mediaset : dallo sport alle serie Tv - ecco l'accordo : In aggiunta ci sarà la possibilità di aggiungere il pacchetto sport con i gradi eventi sportivi in alta definizione. E IL CALCIO? Il calcio, per il momento, rimane la grande incognita in attesa che ...

Sky-Mediaset - accordo storico : lo sport della tv di Murdoch va sul digitale : A questo pacchetto di canali di cinema, serie tv e intrattenimento, si potrà aggiungere anche un altro pacchetto dedicato allo sport che includerà una selezione dei grandi eventi sportivi di Sky, ...