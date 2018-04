Skriniar-Cutrone | che dubbi Icardi | mezzo piede di troppo

Milan-Inter - Skriniar suona la carica : “Siamo stati noi a rianimarli. Attenti a Suso e Cutrone - ma l’uomo derby sarà…” : Milan-Inter, Skriniar suona la carica: “Siamo stati noi a rianimarli. Attenti a Suso e Cutrone, ma l’uomo derby sarà…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... INTER, Skriniar- Mancano circa 2 giorni al derby di Milano. Milan-Inter, una sfida per confermare la totale rinascita rossonera, o un modo per rilanciare i nerazzurri in chiave Europa ...