Simulazione svela la nascita della vita

(Di giovedì 5 aprile 2018)la– Qual è l’origine? E’ nata sulla Terra o viene dallo spazio come afferma la teoriaPanspermia formulata più di 100 anni fa dal chimico svedese Svante Arrehenius e ripresa, più recentemente dall’astronomo Fred Hoyle e dal biologo Francis Crick? La verità è che a questa domanda non si è ancora data una risposta malgrado si sia tentato più volte di farlo attraverso esperimenti più o meno riusciti. E’ di questi giorni uno studio dell’Istituto dell’Istituto per i processi chimico-fisici del Consiglio nazionale delle ricerche (Ipcf-Cnr) di Messina, pubblicato su Chemical CommunicationsRoyal Society of Chemestry, che avvalendosi di avanzate tecniche dinumerica, tenta di ricostruire il processo chimico che da molecole semplici e presenti in enorme abbondanza nell’Universo, come l’acqua e la glicolaldeide, ...