Simona Ventura riparte da ' Amici' E si sfoga sull' Isola dei Famosi

Amici17 - Simona Ventura : Non avrei mai fatto il Grande Fratello. Gli ultimi anni in Rai sono stati difficili Video : di Ida Di Grazia Simona Ventura è uno degli assi nella manica di Amici, Maria De Filippi l'ha fortemente voluta per il serale inserendola all'interno della commissione esterna. La De filippi ha avutto ...

Simona Ventura e Gerò Carraro - luna di miele alle Maldive. E la foto in costume conquista il web : MALDIVE ? Prima di tornare in tv come giudice di ?Amici?, come anticipato da Leggo.it, Simona Ventura si è concessa una vacanza sotto al sole delle Maldive. Amici, Maria...

Simona Ventura/ Maria De Filippi la porta ad Amici : "è giusto che sia in tv" (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, Super-Simo ospite a Canale 5: sarà protagonista di Amici di Maria De Filippi nel nuovo ruolo di giudice nell'edizione serale del talent show. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:18:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Simona Ventura parla del canna-gate : Mancava solo lei, Simona Ventura. Dallo scoppio del canna-gate in molti sui social hanno invocato a gran nome l'arrivo di SuperSimo all'Isola dei famosi. "Se ci fosse stata lei...", commentavano in tanti. Ma la Ventura fino a questa settimana aveva scelto di non esporsi e non commentare quanto sta accadendo nella trasmissione di Canale5. Sul settimanale Oggi però la conduttrice risponde ad alcune domande che riguardano l'Isola e affronta ...

Simona Ventura : "Ho tanti detrattori - hanno seminato calunnie e cattiverie" : Gli ultimi due anni, dice Simona Ventura a Oggi, "sono stati decisamente i più complicati della mia esperienza televisiva". SuperSimo, come la chiamano i suoi adulatori, è consapevole di avere molti detrattori nel settore televisivo e sarebbe a causa loro che la conduttrice non riesce a (ri)trovare il suo posto al sole nella televisione italiana: "Me ne sono accorta eccome, anche se si dice molti nemici molto onore. C'è chi ha messo i ...

“Deve rassegnarsi”. Isola - la verità sulla Marcuzzi. La tredicesima edizione del reality sta mettendo a dura prova la conduttrice che ormai non ce la fa più. Ha tutti gli occhi puntati addosso e Simona Ventura - spesso chiamata in causa - ha deciso di intervenire : La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi è stata una delle più ricche di polemiche. Tutto è iniziato durante la seconda puntata del reality quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti erano ancora in villa e il reality non era ancora iniziato ufficialmente. Poi ci sono state mille discussioni, polemiche, accuse, tentativi (da parte di Striscia la notizia) di gettare ulteriore fango sul programma e la ...

Simona Ventura/ Si rilancia in tv grazie ad Amici di Maria De Filippi (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, Super-Simo ospite a Canale 5: sarà protagonista di Amici di Maria De Filippi nel nuovo ruolo di giudice nell'edizione serale del talent show. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Simona Ventura si sfoga : 'molti sono stati riconoscenti - altri dei veri infami' : Successivamente ha parlato di alcuni personaggi che lei ha "lanciato" nel mondo dello spettacolo. Simona ha affermato che in tutti questi anni ha dato molte chance e di aver salvato alcune persone ...

Ufficiale : Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip! : In casa Mediaset ci saranno tantissimi cambiamenti, a partire dai conduttori e dai reality show. Ci è giunta una novella fresca fresca di giornata. Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip. Invece Filippo Bisciglia che fine farà? Scopriamo di più! Qualche giorno fa si è venuto a sapere che Simona Ventura ha mollato il suo agente Lele Mora e che il suo posto è stato preso da Marco Durante di La Presse, lo stesso manager che segue Barbara ...

Simona Ventura si sfoga : 'molti sono stati riconoscenti - altri dei veri infami' Video : Dopo una lunga assenza dai teleschermi, a parte la breve parentesi a Sanremo Young, #Simona Ventura è pronta ad affrontare una nuova sfida televisiva con il ruolo di giudice. Infatti la sua cara amica Maria De Filippi [Video] le ha dato la possibilita' di far parte della giuria esterna che giudichera' gli allievi del serale di #Amici 17. Il talent più longevo della Tv ripartira' da sabato 7 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. Una delle ...

Simona Ventura in bikini... il riposo della guerriera : ... brindisi e abiti di pizzo bianchi! In queste ore la Ventura è a Roma, ma sul suo Instagram posta immagini da bond girl in costume e a Diva e Donna rivela di fare sport quattro volte a settimana e di ...

Simona Ventura si sfoga : 'molti sono stati riconoscenti - altri dei veri infami' : Dopo una lunga assenza dai teleschermi, a parte la breve parentesi a "Sanremo Young", Simona Ventura è pronta ad affrontare una nuova sfida televisiva con il ruolo di giudice. Infatti la sua cara amica Maria De Filippi le ha dato la possibilità di far parte della giuria esterna che giudicherà gli allievi del serale di "Amici 17". Il talent più longevo della Tv ripartirà da sabato 7 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. Una delle tante novità ...

Simona Ventura alla vigilia di Amici : ‘Mi hanno messo i bastoni tra le ruote - riparto a testa bassa’ : “C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente, seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare. Non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo, ma ora sono qui. Pronta a ripartire a testa bassa” Simona Ventura in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi racconta degli ultimi anni della sua vita professionale e privata a due giorni dalla partenza del ...

Simona VENTURA/ “Dopo calunnie e cattiverie sono pronta a ripartire”. Al fianco di Maria De Filippi : SIMONA VENTURA è pronta a calarsi nel ruolo di giudice nel serale di Amici 2018, al via da sabato 7 aprile su Canale 5. La conduttrice soddisfatta di lavorare con Maria De Filippi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:00:00 GMT)