Siluro da 100 chili nell' Adda | ma come lo cucinereste?

(Di giovedì 5 aprile 2018) Sui giornali locali nei giorni scorsi è stata annunciata la cattura di un pescedel peso di oltre 100 kg. Protagonista il pescatore di Martinengo Emanuele Aloiso che ha lottato sull'- in località Bocca d'- oltre 40 minuti, per vincere la mastodontica preda. E' solo l'ultimo annuncio di cattura di un pesce che regna ormai nei nostri fiumi. Il pesce: il mostro anche dei nostri fiumi Questa specie, originaria dei grandi fiumi dell'Europa orientale, supera abitualmente il metro di lunghezza e sono documentati esemplari di oltre i due metri o i 2 quintali di peso. E' ormai diventata di casa nei nostri fiumi, introdotta cinquant'anni di fa e non è infrequente che si segnalino catture oltre il quintale: il record in Italia è di 144. La sua voracità l'ha fatta considerare specie infestante, tanto che in Lombardia - ad esempio - è vietato ributtare in acqua le prede ...