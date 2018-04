Sicilia | voto di scambio | domani interrogatori fratelli Caputo

Lega : due esponenti Siciliani ai domiciliari per voto di scambio : I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Salvino Caputo, avvocato e dirigente del movimento "Noi con Salvini": secondo quanto riferiscono l’Ansa e il quotidiano Repubblica.it, l’accusa nei confronti dell’avvocato di Monreale è di “voto di scambio”. L’ex parlamentare regionale leghista, commissario straordinario per i comuni della Provincia di Palermo per le elezioni amministrative che si sono ...

Sicilia : Attaguile - nessun voto di scambio - mio impegno con Lega prosegue : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Non ho mai fatto alcun voto di scambio, come si vuol far credere da alcuni giornali, in quanto non ho mai sostenuto un singolo candidato ma tutta la lista del partito e non mai fatto alcuna promessa o accordo elettorale. L'unica accusa che posso ipotizzare, come leggo

INDAGATI ANGELO ATTAGUILE E PAGANO - LEGA SALVINI KO IN Sicilia/ Caputo arrestato - 12 episodi voto di scambio : SICILIA, arresti per voti di scambio ai dirigenti LEGA-Noi con SALVINI i fratelli Caputo: indagato il deputato PAGANO, Vozza rilancia “SALVINI commissari tutto il partito in regione”(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Sicilia : inchiesta voto di scambio - si dimette assessore Termini Imerese : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Si è dimessa Maria Bellavia, l'assessore alla Cultura di Termini Imerese coinvolta nell'inchiesta della procura per voto di scambio che ha portato ai domiciliari i fratelli Salvino e Mario Caputo e che vede indagati anche Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, coordinato

Sicilia - stop ai furbetti della 104. Voto di scambio : arrestati 2 esponenti Lega Siciliana : Il presidente della Regione denuncia: oltre 2.300 dipendenti regionali si fanno adottare da anziani per usufruire della legge che concede permessi retribuiti. Voto di scambio: verso commissariamento ...

Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio : Due dirigenti del movimento Noi con Salvini sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio. sono l’ex deputato regionale Salvino Caputo e suo fratello Mario, candidato non eletto di “Noi con Salvini” alle ultime elezioni regionali. Un’altra The post Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto di scambio appeared first on Il Post.

Sicilia : Procuratore Termini Imerese - indagini su voto scambio proseguono : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Le indagini che hanno portato all'arresto dell'ex deputato Siciliano Salvino Caputo, del fratello e di un'altra persona, per voto di scambio "non si fermano" e "proseguono". Lo ha detto il Procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio parlando coni cronisti dell

Sicilia - arresti Lega per voto di scambio/ Caputo ai domiciliari : Salvini convoca il deputato Pagano indagato : Lega, arresti in Sicilia per voto di scambio: ai domiciliari Salvino e Mario Caputo, ex deputato leghista in Ars. Salvini convoca in fretta il deputato indagato Alessandro Pagano(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:29:00 GMT)

Lega : due esponenti Siciliani ai domiciliari per voto di scambio : I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Salvino Caputo, avvocato e dirigente del movimento "Noi con Salvini": secondo quanto riferiscono l’Ansa e il quotidiano Repubblica.it, l’accusa nei confronti dell’avvocato di Monreale è di “voto di scambio”. L’ex parlamentare regionale leghista, commissario straordinario per i comuni della Provincia di Palermo per le elezioni amministrative che si sono ...

Un lavoro per un voto - arrestati due esponenti della Lega in Sicilia : Un lavoro per un voto, arrestati due esponenti della Lega in Sicilia Un lavoro per un voto, arrestati due esponenti della Lega in Sicilia Continua a leggere