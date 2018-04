Sicilia | sindacati autonomi a Musumeci | no a dichiarazioni senza riscontro

Sicilia : Riscossione - sindacati chiedono a governo nomina nuovo cda : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Il mancato insediamento del nuovo cda di Riscossione Sicilia sta provocando il blocco di tutte le attività non ordinarie della società. Chiediamo a tutti i soggetti che hanno potere in merito di rendere operativa la nomina dei componenti designati con il mandato di far

Sicilia : Riscossione - sindacati chiedono a governo nomina nuovo cda (2) : (AdnKronos) - Fisac Cgil, Snalec Sinfub, Ugl credito e Unisin ricordano inoltre di avere denunciato "negli ultimi due anni discrezionalità nella gestione della società su incarichi, gestione delle missioni, accordi sottoscritti e non rispettati sul salario ai dipendenti. Su ciò – sottolineano- regis

Sicilia : Ircac-Crias - sindacati chiedono audizione in Commissione Bilancio Ars : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - L'ipotesi, contenuta in finanziaria, di accorpamento di Ircac e Crias in un solo ente preoccupati i sindacati che hanno chiesto "un incontro urgente" alla Commissione Bilancio dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona, alla presenza del presidente della Regione Siciliana

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati (2) : (AdnKronos) - In evidenza anche "la mancanza di direttive alle aziende sanitarie che - afferma la Fp Cgil - continuano ad operare in modo assolutamente difforme tra loro e senza regole, creando discrepanze di trattamenti e insoddisfazione tra gli operatori". E aggiunge: "Da un lato l’assessore alla

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Una "forte preoccupazione per lo stato in cui versa la Sanità" in Sicilia. Così la Fp Cgil Sicilia che invita l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza "ad attivare, in tempi brevissimi, i tavoli di confronto per dare immediatamente risposte ai cittadini Sicilian

Sicilia : E-Distribuzioni - sindacati pronti a nuovo sciopero il 12 marzo : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Dopo lo sciopero di lunedì 12 febbraio dei lavoratori Siciliani di E-Distribuzione, i sindacati sono pronti a incrociare nuovamente le braccia il 12 marzo se dall'Azienda non arriveranno risposte. Lo sciopero di lunedì è stato indetto da Filtcem Cgil, Flaei Cisl e Uilt

Sicilia : sciopero lavoratori E-Distribuzioni - sindacati 'Adesso azienda ci ascolti' (2) : (AdnKronos) - "Una condizione - sottolinea la Cgil - che si può limitare aumentando considerevolmente gli organici del personale operaio e tecnico. Enel fa riferimento agli standard nazionali, dichiarando che in Sicilia non avremmo esigenza di un numero congruo di risorse, ma non tiene conto della c

Sicilia : sciopero lavoratori E-Distribuzioni - sindacati 'Adesso azienda ci ascolti' : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Adesione totale a Palermo per lo sciopero regionale unitario di E-distribuzione di Enel proclamato da Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. I circa 300 operai e tecnici delle sedi di Enel distribuzione di Palermo, Bagheria, Partinico, Corleone, Termini Imerese, Petral