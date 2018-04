Sicilia | Pagano Lega | non ho ricevuto alcun avviso di garanzia

Sicilia - i voti comprati dalla Lega di Salvini. Arrestato Caputo - indagato Pagano : Dunque niente candidatura, ma ormai la campagna elettorale è in pieno svolgimento e inizia un vorticoso giro di telefonate tra Caputo e Gaetano Armao, oggi assessore regionale all'Economia nella ...

Sicilia : Procura chiede uso intercettazioni deputato leghista Pagano : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – C’è anche il nome del deputato leghista Alessandro Pagano nell’inchiesta che all’alba di oggi ha portato all’arresto dell’ex deputato regionale Salvino Caputo e del fratello Marco Caputo, per voto di scambio. La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto l’autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni emerse nei suoi confronti. Il suo nome sarebbe stato iscritto nel ...

