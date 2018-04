ilfattoquotidiano

: Sicilia, il figlio dell’incandidabile Caputo al posto del padre. Attaguile (Noi con Salvini): “Vicenda che non mi i… - MPenikas : Sicilia, il figlio dell’incandidabile Caputo al posto del padre. Attaguile (Noi con Salvini): “Vicenda che non mi i… - assemblerboot : RT @GPS_SPINATO: Sicilia, ai domiciliari due dirigenti della Lega: 'Posti di lavoro in cambio di voti'... -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il segretario di Noi con Salvini in, Angelo, spiega la sua posizione sull’intreccio paradossale che sta emergendo dall’inchiesta per voto di scambio della procura di Termini Imerese. Una vicenda che sembra scritta da Pirandello e che ha portato i pm a contestare ad alcuni indagati anche l’ipotesi dell’attentato ai diritti politici del cittadino. L’ex consigliere Salvinoera incandidabile. Ha quindi messo in lista suo fratello, stampando manifesti senza foto e nome di battesimo con l’obiettivo – secondo gli inquirenti – di spacciarlo per se stesso. “Io – spiega– non sono indagato, io non ho fatto nulla, se non condividere quello che diceva Alessandro Pagano che voleva candidare ildi, che non so come si chiama, ma è detto Salvino, come un ...