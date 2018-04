Sicilia | i voti comprati dalla Lega di Salvini Arrestato Caputo | indagato Pagano

Lega - in Sicilia la candidatura col trucco. Il deputato : “Sei condannato? Ci servono i tuoi voti. Metti in lista tuo figlio” : Il fratello conosciuto, quello con i voti, non si poteva candidare a causa di una condanna passata in giudicato. Il suo partito, però, quel bottino di preferenze non voleva perderlo. Un bel problema se fai il leader della Lega e sei chiamato a dimostrare per la prima volta che anche il più nordico dei movimenti può prendere voti in Sicilia. Come fare, dunque, per superare quell’ostacolo insormontabile? Con un trucco degno di Luigi ...

Lega - in Sicilia la candidatura col trucco. Il deputato : “Sei condannato? Ci servono i tuoi voti. Metti in lista tuo fratello” : Il fratello conosciuto, quello con i voti, non si poteva candidare a causa di una condanna passata in giudicato. Il suo partito, però, quel bottino di preferenze non voleva perderlo. Un bel problema se fai il leader della Lega e sei chiamato a dimostrare per la prima volta che anche il più nordico dei movimenti può prendere voti in Sicilia. Come fare, dunque, per superare quell’ostacolo insormontabile? Con un trucco degno di Luigi ...

Arrestati due esponenti della Lega in Sicilia. L’accusa : «Promettevano lavoro in cambio di voti» : Si tratta dell’ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di «Noi con Salvini», e del fratello Mario, candidato non eletto durante le ultime elezioni dell’Ars

Palermo - “posti di lavoro in cambio di voti” : ai domiciliari due rappresentanti di Noi con Salvini in Sicilia : L’ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento “Noi con Salvini” durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni ...

