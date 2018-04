Sicilia | Fp Cgil | Musumeci denunci ' furbetti 104'

Sicilia : Fp Cgil - Inps pagherà sussidi precari Asu : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "In attesa della definizione dei rapporti tra Inps e Regione, il pagamento dei sussidi ai precari Asu sarà comunque assicurato". Ad annunciarlo è la Fp Cgil Sicilia dopo aver ricevuto una comunicazione in merito dal direttore regionale dell’Inps Sergio Saltalamacchia ch

Sicilia : Pagliaro (Cgil) - in finanziaria misure insufficienti per Regione in caduta libera : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Nella legge di stabilità per il 2018 c’è quello che non dovrebbe esserci e non c’è quello che dovrebbe esserci". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro. "Nonostante la promessa che non avremmo avuto una legge omnibus - sottolinea -

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati (2) : (AdnKronos) - In evidenza anche "la mancanza di direttive alle aziende sanitarie che - afferma la Fp Cgil - continuano ad operare in modo assolutamente difforme tra loro e senza regole, creando discrepanze di trattamenti e insoddisfazione tra gli operatori". E aggiunge: "Da un lato l’assessore alla

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Una "forte preoccupazione per lo stato in cui versa la Sanità" in Sicilia. Così la Fp Cgil Sicilia che invita l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza "ad attivare, in tempi brevissimi, i tavoli di confronto per dare immediatamente risposte ai cittadini Sicilian

Sicilia : stabilizzazione precari - incontro Fp Cgil-Regione (2) : (AdnKronos) - Rassicurazioni anche per i precari della Regione. "Ci è stato assicurato che si sta provvedendo alla preparazione di tutti gli atti necessari per le stabilizzazioni -afferma Crocè-. Fermo restando che entro dicembre 2018 potranno essere stabilizzati soltanto i precari che sono stati as

Sicilia : stabilizzazione precari - incontro Fp Cgil-Regione : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - La stabilizzazione dei precari degli enti locali, della Regione, delle città metropolitane e dei Liberi consorzi. E' stato questo il tema dell'incontro fra la Fp Cgil Sicilia e l'assessore regionale alle Autonomie locali Bernadette Grasso. Un tema sul quale il sindacat

Sicilia : vertenza precari enti locali e dipendenti province - Fp Cgil 'Pronti a mobilitazione' : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "In alto mare" le vertenze dei lavoratori delle città metropolitane e dei liberi consorzi e dei precari degli enti locali e la funzione pubblica. Ad affermarlo è la Cgil Sicilia sottolineando che "se dal governo non verranno risposte, si andrà alla mobilitazione". In a

Sicilia : Fp Cgil - da assessore Ippolito nessuna risposta convincente su precari Asu : Palermo, 15 feb.(AdnKronos) - Sul pagamento dei sussidi e sulle stabilizzazioni l'assessore Ippolito non ha dato risposte convincenti e concrete. Sui sussidi è stato ribadito quanto già noto, nessun cenno invece da parte dell’assessore alle stabilizzazioni". Lo affermano Gaetano Agliozzo, segretario

Sicilia : Cgil critica su rimozione Antoci - si rischia battuta d'arresto : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Rispettiamo le prerogative del presidente della Regione nella scelta dei dirigenti della Regione e degli enti, la mancata riconferma di Giuseppe Antoci alla guida del Parco dei Nebrodi tuttavia ci sembra una scelta certamente da non condividere perché si lascia sola u

Macerata : Cgil e Anpi Sicilia - presidi e volantinaggi contro fascismi : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - Prosegue anche in Sicilia l’iniziativa di Cgil e Anpi contro i razzismi e i fascismi. “Quanto accaduto a Macerata e le azioni di stampo neofascista e razzista che si stanno registrando in molte parti del Paese- dicono il segretario generale della Cgil Sicilia, Michele P

Sicilia : stipendi lavoratori Asu a rischio - Fp Cgil 'Senza risposte in piazza il 15 febbraio' : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Oltre cinquemila lavoratori impegnati in attività socialmente utili (Asu) rischiano di restare senza retribuzione. A lanciare l'allarme è la Fp Cgil Sicilia che, in assenza di risposte, annuncia per giovedì 15 febbraio una manifestazione regionale davanti alla sede del

Lavoro : Cgil Sicilia - caso Ragusa conferma discriminazione donne : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "Il caso di Ragusa conferma che la discriminazione delle donne sul Lavoro è ancora fenomeno diffuso e si spinge fino a colpire diritti fondamentali e la dignità della persone. Fatti come quello dell’offerta di Lavoro per donne single nel centro commerciale di Ragusa son

Sicilia : Fracassi (Cgil) - Snai modello produttivo sostenibile : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Con la Strategia nazionale per le aree interne si prova a mettere in campo un cambiamento del modello economico. Si parte dai bisogni delle persone per costruire un modello produttivo sostenibile sotto il profilo sociale e sotto quello ambientale. Questa è l’operazion

Sicilia : Cgil - accelerare su progetti Snai per aree interne (2) : (AdnKronos) - "Su interventi importanti si scontano oggi ritardi, come del resto per le Zes e i Patti per la Sicilia e per le città metropolitane -?ha sottolineato il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro - Strumenti tutti di accelerazione della spesa che vanno messi a regime tempe