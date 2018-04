Si ribalta un tir sulla A14 | morto il conducente | sbalzato fuori dal veicolo e investito

Incidente stradale/ A14 - tir si ribalta : camionista sbalzato e travolto dalle auto (5 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Kansas - un tir si ribalta a causa del vento. VIDEO - : Le immagini condivise su Storyful mostrano il veicolo capovolgersi su un'autostrada a causa delle forti raffiche

Tir si ribalta sull'A1 : traffico in tilt : traffico in tilt sull' A1 Milano-Napoli a causa di un mezzo pesante che durante la notte si è ribaltato all'altezza del km 523 in carreggiata sud. Il mezzo pesante, fa sapere Autostrade per l'Italia, ...

Tir si ribalta sull’A1 : chiuso tratto Roma-Orte : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 4.30 circa, è stato chiuso il tratto tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato all’altezza del km 523 in carreggiata sud. Il mezzo pesante, fa sapere Autostrade per l’Italia, trasportava bombole di acetilene e ossigeno. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente. ...

Tir con bombole di acetilene e di ossigeno si ribalta sull’A1 : chiuso tratto Roma-Orte : Lunghe code sull’autostrada A1 Milano Napoli dove il tratto tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni è stato chiuso dopo il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. L’incidente è avvenuto al km 523, in carreggiata sud. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al ...

Autostrada A13 - tir si ribalta. Donata ai poveri la verdura che trasportava : Lusia , Rovigo, , 10 marzo 2018 - Recita un proverbio che si ritiene sia piuttosto antico: "Non c'è male che per bene non venga". Non deve essere stato certo tanto d'accordo il camionista del tir che, ...

Maltempo - si ribalta tir : riaperta la A6 nel Savonese : E’ durata circa tre ore la chiusura della carreggiata sud fra Millesimo e Altare, in direzione di Savona, dell’autostrada A6, per l’incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. L’intervento di pulizia – il mezzo aveva perso carburante – e di ripristino della circolazione ha impegnato squadre del pronto intervento della società autostradale, polizia stradale e vigili del fuoco. A causa dell’incidente si è ...