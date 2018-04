Shock Nicchi | “io e Rizzoli minacciati con pallottole”

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) “All’Associazione italiana arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice presidente e al designatore. E’ un fatto nel dominio della Digos e all’attenzione del Viminale e del ministro degli Interni”. E’ la denuncia dal presidente dell’Aia, Marcello, in una conferenza stampa convocata a Roma. “C’e’ un giornalista professionista che in una trasmissione ha affermato: ‘Hanno dichiarato guerra a un popolo e in guerra non si va suonando lo zufolo, si va sparando. Bisogna sparare agli arbitri e non permettere loro di arbitrare. Questa e’ la conseguenza”, il responsabile della frase è stato “regolarmente denunciato e ora seguiremo gli sviluppi”. L'articolo: “io econ pallottole” sembra essere il primo su CalcioWeb.