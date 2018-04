Shannen Doherty | paura passata | Ancora in remissione

Shannen Doherty e il post choc : "Le analisi non sono buone - ma il cancro mi ha resa forte" : «I marker tumorali sono alti». Così esordisce Shannen Doherty su Instagram. L'ex star di Beverly Hills 90210, diventata un simbolo della battaglia contro il cancro,...

“La mia vita…”. Shannen Doherty - il messaggio choc. I fan dell’amata attrice restano sconvolti : ciò che ha fatto sapere la “Brenda” di Beverly Hills 90210 sui social è esattamente ciò che nessuno avrebbe voluto leggere. La paura dilaga : Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente. Per chi non lo sapesse, Shannen Doherty, alias la Brenda di Beverly Hills ...

Shannen Doherty e il post choc : 'Le analisi non sono buone - ma il cancro mi ha resa forte' : 'I marker tumorali sono alti'. Così esordisce Shannen Doherty su Instagram. L'ex star di Beverly Hills 90210, diventata un simbolo della battaglia contro il cancro, continua la sua lotta alla malattia ...

Shannen Doherty e il post choc : "Le analisi non sono buone - ma il cancro mi ha resa forte" : «I marker tumorali sono alti». Così esordisce Shannen Doherty su Instagram. L'ex star di Beverly Hills 90210, diventata un simbolo della battaglia contro il cancro,...

Shannen Doherty : «Un marcatore tumorale è alto - ma resto ottimista» : Continua la battaglia di Shannen Doherty contro il cancro. Dopo il sospiro di solllievo tirato qualche mese fa, quando l’attrice aveva annunciato la remissione della malattia, un nuovo post pubblicato via social ha messo in allarme i fan, perché gli ultimi test a cui si è sottoposta per individuare la presenza di eventuali marcatori tumorali nel sangue ne hanno rilevato uno particolamente ...

Streghe - che fine hanno fatto Shannen Doherty - Alyssa Milano - Holly Marie Combs e Rose McGowan? : Alzi la mano chi non si ricorda le tre (anzi, quattro) sorelle Halliwell, protagoniste di Streghe, serie tv fantasy seguitissima in Italia, dove è stata trasmessa in prima visione su Rai2 tra il 1999 e il 2006, per un totale di otto stagioni e oltre 170 episodi. Per la metà di marzo circa è previsto l’inizio delle riprese del nuovo reboot della storica serie dopo lunghe, lunghissime discussioni. Peraltro arrivano anche conferme sui nomi ...

Shannen Doherty al lavoro dopo il cancro : ‘C’è bellezza in ogni cosa’ : Shannen Doherty è tornata al lavoro, e anche se questo vuol dire faticare 7 giorni su 7 senza un weekend di pausa, l’attrice, dopo aver lottato per due anni contro un cancro al seno che ora pare in remissione, non può che essere grata alla vita e alle piccole cose di ogni giorno, come ha scritto in un toccante post su Instagram: Buongiorno. Non molto tempo fa mi chiedevo se sarei mai tornata a fare ciò che amo. Calarmi in un personaggio. ...

Questo messaggio di Shannen Doherty è un inno di vittoria contro il cancro : Un'ode alla vita, un messaggio pieno di gratitudine per tutte quelle piccole cose che spesso ignoriamo nella nostra esistenza. È Questo il messaggio che Shannen Doherty ha scritto su Instagram: l'attrice, che ha sconfitto un cancro al seno, diagnosticatole più di due anni fa, ha da poco ripreso a lavorare. E non sta nella pelle: per Questo ha deciso di condividere con tutti i suoi follower l'entusiasmo per il suo ritorno alla ...