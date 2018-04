Sgombero di Milano | le immagini della Polizia | LaPresse

quotidiano

: Milano, sgomberato dalla polizia il 'fortino' di via Cavezzali - SkyTG24 : Milano, sgomberato dalla polizia il 'fortino' di via Cavezzali - BiffiFrancesco : Milano, via Padova: sgombero della polizia nel «fortino della droga», 700 agenti nel residence Cavezzali - infoitinterno : Sgombero al “fortino della droga” di via Cavezzali, a Milano, palazzo ostaggio di degrado e occupazioni -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Leche all'alba di giovedì mattina è intervenuta aper sgomberare un condominio di nove piani, in via Cavezzali , traversa di via Padova, ritenuto al centro di un ...