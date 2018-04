Settanta anni dedicati alla salute | 7 aprile compleanno Oms

Revival capelli - la riga al centro anni Settanta : Tra i tanti trend capelli che segneranno il 2018 ce n’è uno d’effetto e facile da realizzare (per le più pigre?), che in molte saremo contente di abbracciare. Sulle passerelle e sui red carpet è stato avvistato un grande ritorno, o forse la tendenza non è mai andata via: la riga al centro. Sì proprio quella in stile Abba e Baccara, ricordate il duo spagnolo che ha lanciato il tormentone degli anni ’70: Yes sir, I can boogie? E le star già ...