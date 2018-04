Serie C Reggina | Castiglia operato al ginocchio Stagione finita

Serie C - ora tocca al Lecce : ma con la Reggina ci sarà un assente pesante Video : Il #Lecce è in uno dei periodi più difficili degli ultimi anni. La possibilita' di perdere la vetta [Video], dopo averla conquistata diversi mesi fa, inizia a farsi concreta dopo l'ennesimo passo falso tra le mura amiche. stavolta avvenuto contro un Siracusa mediocre che ha svolto il compitino minimo ed ha portato a casa un punto d'oro anche in vista della penalizzazione che ha gia' colpito i siciliani e del deferimento che fa pensare ad altri ...

Video/ Siracusa Reggina - 0-0 - : highlights della partita - Serie C 32giornata - : Video Siracusa Reggina , 0-0, : highlights e gol della partita valida nella 32giornata di Serie C. Gli aretusei rimangono alla quinta piazza.

Serie C - Siracusa-Reggina 0-0 : un punto per la salvezza : SIRACUSA - Niente gol nel posticipo della 32esima giornata del girone C di Serie C. Siracusa e Reggina si impattano 0-0 nella notturna del De Simone. Con questo pareggio i siciliani agganciano il ...

Serie C : questa sera Siracusa-Reggina - ecco i convocati di mister Maurizi : Il tecnico Agenore Maurizi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C girone C tra il Siracusa e la Reggina prevista per domani 26 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio “Nicola De Simone” La lista dei 23 convocati: Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, La Camera, Laezza, Licastro, Marino, ...

Video/ Reggina Casertana - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 31giornata - : Video Reggina Casertana , 2-1, : highlights e gol della partita della 31giornata di Serie C. Amaranto avanti con Laezza e Bianchimano.

Serie C Girone C - impresa Andria contro il Lecce : tre punti d’oro per la Reggina : Si sono concluse le ultime partite del turno infrasettimanale del Girone C della Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse. impresa da parte dell’Andria che in trasferta è riuscito a strappare un punto sul campo del Lecce, doppio vantaggio per la squadra di Liverani con Di Piazza e Mancosu, poi la rimonta ospite con Tiritiello e Taurino, si tratta di un punto che può risultare pesantissimo per la corsa salvezza. Il Lecce si ...

Video/ Catania Reggina (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata) : Video Catania Reggina (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Ci pensa Curiale a portare gli etnei alla vittoria con una doppietta. (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:15:00 GMT)

Risultati Serie C - classifica e prossimo turno : il Catania mette pressione al Lecce - baratro Reggina : Risultati Serie C, Risultati, classifica e prossimo turno – Importanti indicazioni nella gara di campionato di Serie C, soprattutto per le zone alte della classifica. Il Catania vince contro la Reggina e mette pressione al Lecce, per la squadra di Maurizi situazione di classifica sempre più difficile. Colpo grosso dell’Andria contro il Catanzaro, il club calabrese sempre più in crisi. Il Bisceglie ferma in trasferta il Trapani, blitz ...

Sprofondo amaranto - baratro Serie D per la Reggina : limiti tecnici e gioco inesistente - crisi che non sorprende : E’ andata in scena la 28^ giornata del campionato di Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica ma in particolar modo la situazione più preoccupante è sicuramente quella della Reggina, altro clamoroso tonfo interno per la squadra di Maurizi, ko davanti al pubblico amico contro il Monopoli. Non serve a nulla la rete del vantaggio del solito Bianchimano, poi Genchi e Mangni ribaltano tutto, è una sconfitta che ...

Video/ Andria Reggina - 0-0 - : highlights della partita - Serie C 28giornata - : Video Andria Reggina , 0-0, : highilights della partita valida nella 28giornata della Serie C. Pari a rete bianche in casa dei federiciani.

Video/ Andria Reggina (0-0) : highlights della partita (Serie C 28^ giornata) : Video Andria Reggina (risultato finale 0-0): highilights della partita valida nella 28^ giornata della Serie C. Pari a rete bianche in casa dei federiciani, che rimangono 26^.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Serie C - il Catania tiene in vita il campionato : solo un pareggio per la Reggina : Si è giocata la 27^ giornata del campionato di Serie C, non cambia niente nelle zone alte della classifica e questo favorisce sicuramente il Lecce che così continua a guidare la classifica con margine, la squadra di Liverani ha ottenuto tre punti preziosissimi nella gara in trasferta contro l’Akragas in rete Saraniti e Dubickas. Successo davanti al pubblico amico per il Trapani che ha la meglio sul Fondi con il punteggio di 3-1, vittoria ...