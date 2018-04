Serie C | arrivano nuovi investimenti | affari per due società

E ora gli audiolibri imitano la tv in streaming. Arrivano le Serie originali : un mercato che corre. E parecchio. Su scala globale siamo nell'ordine del 40% di incremento su base annua. Secondo le rilevazioni dell'Audiobook Publishers Association , Apa, , gli audiolibri sono il ...

Il pianeta è stato invaso : su Infinity arrivano gli alieni di V nel remake della Serie cult degli anni Ottanta : V Ventinove astronavi per ventinove città della Terra: inizia così l’avvicinamento degli alieni Visitors al nostro pianeta. Attraverso la loro portavoce e leader Anna (Morena Baccarin) annunciano subito di essere venuti in pace e di voler collaborare con gli umani. Ma molto presto Erica Evans (Elizabeth Mitchell), agente dell’FBI, capisce che quel messaggio nasconde una minaccia e una verità molto più inquietante. Come lei, altri umani non ...

Softball - le European Pro Series arrivano in Italia ad aprile. Obiettivo far crescere il movimento per Parigi 2024 : La WSBS, la Federazione Internazionale di Softball (e baseball) ha annunciato il calendario delle European Pro Softball Series, un tour promozionale che si svolgerà in collaborazione con la USSSA (United States Specialty Sports Association), la più grande polisportiva al mondo. A scendere in campo, quindi, saranno anche le USSSA Pride, un team composto da giocatrici americane professioniste che si confronteranno con Italia, Repubblica Ceca ed ...

Serie B : calcioscommesse - arrivano le condanne penali per i tesserati Video : In Serie B, potrebbe finalmente scoccare l'ora della cessione dell'Avellino [Video], dopo mesi e mesi di trattative. Nelle ultime ore, secondo la redazione di OttoChannel, il presidente irpino Walter Taccone si è recato a Roma per chiudere l'accordo con Italpol Vigilanza. Avellino, Taccone a Roma per definire la cessione a Italpol Vigilanza La cessione prevede una quota oscillante tra il 70 e l'80% del pacchetto di maggioranza ai fratelli ...

Michelle e Barack Obama arrivano su Netflix : in trattativa per una Serie dedicata a loro : Michelle e Barack Obama sono in trattativa con Netflix. Lo riporta tra le altre testate anche il New York Times, secondo cui il colosso dello streaming ha puntato sull'ex coppia presidenziale per un nuovo format, di cui non sono ancora trapelati i dettagli. "Il presidente e Michelle hanno sempre creduto nel potere ispirazionale dello storytelling", ha dichiarato consigliere di Obama Eric Schultz, "Hanno sempre raccontato le storie di persone che ...