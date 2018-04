Serie A | Roma batte Milano per i posti in Champions

Serie A Napoli-Chievo - dirige Manganiello. Roma-Fiorentina : Fabbri : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di campionato, valevole come dodicesima giornata di ritorno della Serie A. Si gioca domenica 8 aprile, alle ore 15. Sabato si ...

Serie A - Fabbri per Roma-Fiorentina - Rocchi a Udine : Queste le designazioni arbitrali per la 12ma partita del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A in programma domenica 8 aprile alle ore 15: Benevento-Juventus , sabato, h 15, : Fabrizio ...

Roma - per Olivia Taylor Luccardi - star delle Serie Netflix - violenza sessuale sul taxi abusivo : Doveva essere un soggiorno di piacere quello di Olivia Taylor Luccardi , 29enne attrice statunitense nota per aver preso parte ad alcune serie tv di successo tra cui 'Orange Is the New Black' , nella ...

“Mi hanno violentata”. Roma - choc per l’attrice dell’amata Serie tv. Il suo racconto : “Ho preso un taxi poi è successo tutto questo” : Ogni giorno una foto postata in rete. Ogni giorno uno spaccato di Roma. Le bellezze artistiche della città eterna l’avevano conquistata e lei, puntualmente, divideva quella gioia profonda con il mondo e tutti i fan sparsi nel pianeta. Non sapeva che la città poteva avere un altro volto: sporco, lurido e cattivo. Ma presto, la stellina di Netflix se ne sarebbe resa conto. E adesso è polemica su una città lasciata alla sbando che già alcuni ...

Gli ACTUAL tornano con Serie Romanista in attesa del match Barcellona-Roma : Indietro 3 aprile 2018 2018-04-03T17:11:30+00:00 ROMA – Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia tornano con la Serie che li ha resi celebri sul web per raccontare il prepartita di uno dei match più attesi dai romanisti. Il 4 aprile, il match dei match: Barcellona vs Roma al Camp Nou per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. Una […]

Video/ Bologna Roma (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Bologna Roma (-): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Edin Dzeko risponde alla rete di Erick Pulgar, ma i giallorossi si prendono un solo punto al Dall'Ara.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:12:00 GMT)

Pagelle/ Bologna Roma (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita : ci pensa sempre Dzeko (Serie A 30^ giornata) : Pagelle Bologna Roma: Fantacalcio, i voti della partita. I giallorossi non vanno oltre il pareggio al Dall'Ara contro la squadra felsinea: sotto con gol di Pulgar, rispondono con Dzeko(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Bologna - la storia di Antonio Santurro : dal Siracusa all'esordio in Serie A contro la Roma : Il tempismo , alle volte, è davvero tutto. Questione di attimi, sliding doors , con la vita che può cambiare in maniera radicale. Essere nel posto giusto al momento giusto , fortuna riservata a ...

Bologna - favola Santurro : esordisce in Serie A e ferma la Roma : Antonio Santurro, 26 anni. Ansa C'era una volta un ragazzo di ventisei anni con i guantoni alle mani, un pipistrello sul petto e un sogno nella testa: giocare in Serie A. Difficile, però, se non hai ...

Serie A Bologna-Roma 1-1 - il tabellino : BOLOGNA - Apre Pulgar nel primo tempo, pareggia Dzeko nel secondo. Si conclude 1-1 la partita tra Bologna e Roma, anticipo della 30a giornata di campionato. I giallorossi salgono a quota 60 punti, in ...

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : giallorossi bloccati - Dzeko risponde a Pulgar. Si infortuna Nainggolan : La Roma è stata fermata dal Bologna nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 sul campo dei felsinei e si riapre così la lotta per il terzo posto in classifica: ora Inter (contro il Verona) e Lazio (Benevento) possono portarsi rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco con i nerazzurri che devono ancora recuperare il derby. Donadoni punta sul tridente offensivo con Di Francesco jr. (figlio del mister della ...