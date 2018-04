Serie A Napoli-Chievo | dirige Manganiello Roma-Fiorentina | Fabbri

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Schio domina Broni - Lucca sbanca Napoli : Proseguono i quarti di finale dei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Dopo il successo di Venezia, anche Schio e Lucca vincono le loro rispettive gare-1 con Broni e Napoli. Il Famila Schio comincia i suoi Playoff con una netta vittoria in casa contro la Pallacanestro Broni per 73-53. Una partita quasi sempre in controllo per le venete, che hanno trovato l’allungo decisivo dopo l’intervallo, allungando sul +20 con ancora ...

Calcio - Serie A 2018 : i migliori italiani della 30ma giornata. Bonucci show allo Stadium - Sensi mostruoso con il Napoli : Trentesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: siamo davvero vicini al momento clou della stagione. Gli incontri si sono disputati, occasionalmente a causa della presenza delle festività della Santa Pasqua, al sabato. Ennesimo strappo in vetta alla classifica, con la Juventus che vince il big match con il Milan e stacca il Napoli (fermato a Sassuolo sull’1-1). L’Inter continua a stupire, dominando per 3-0 a Verona, ...

Serie A : Juve-Napoli - il duello scudetto non è finito : Una domenica senza calcio stimola la riflessione. Nel sabato di Pasqua la classifica in Serie A si è allungata, la Juventus è riuscita a mettere tra sé e il Napoli una distanza meno micragnosa di ...

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : Politano punge - un autogol di Rogerio salva Sarri : REGGIO EMILIA - Altro colpo di scena nell'avvincente testa a testa scudetto tra la Juventus campione d'Italia e lo spettacolare Napoli di Sarri. Dopo il sorprendente pari dei bianconeri sul campo ...

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : occasione sciupata dagli azzurri - la Juventus può allungare! : Clamoroso passo falso del Napoli: i partenopei pareggiano 1-1 sul campo del Sassuolo e sciupano una ghiotta occasione per mettere pressione alla Juventus, impegnata questa sera contro il Milan. I ragazzi di Sarri si sono portati a un punto di distacco dalla capolista della Serie A ma ora rischiano di essere ributtati nuovamente indietro. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 22′: Peluso colpisce il palo di testa, Politano calcia al ...

