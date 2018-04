Serie A Milan | Conti si opera | «A settembre sarò in campo»

Video/ Milan Inter (0-0) : highlights della partita (Serie A recupero 27^ giornata) : Video Milan Inter (0-0): gli highlights della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Derby della Madonnina intenso ma senza gol, una rete annullata a entrambe le squadre(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:18:00 GMT)

Serie A : Brescia passa a Reggio Emilia 75-71. Prosegue l'inseguimento a Milano e Venezia : Brescia passa 75-71 a Reggio Emilia nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, in una gara non giocata per l'impegno della squadra di Menetti nella semifinale di Eurocup, dove è stata ...

Video Gol Highlights Milan-Inter 0-0 - Tabellino Serie A - 04-04-2018 : Risultato Finale Milan-Inter 0-0: Cronaca e Video Highlights Partita Recupero 27° Giornata Serie A 04 Aprile 2018. Un derby che inizia con l’Inter più propositiva. Le prime occasioni per i nerazzurri sono di Rafinha e Brozovic. Ill Milan non riesce a recuperare le sue posizioni in campo, si fa sorprendere alcune volte in area di rigore. I rossoneri arrivano per la prima volta davanti ad Handanovic alla metà del primo tempo con un ...

Serie A. Icardi - che errori! Milan-Inter finisce senza reti : Nella ripresa l'argentino manca due clamorose palle-gol. Nel primo tempo parata da copertina di Handanovic su Bonucci. Meglio i nerazzurri, ma resta lo 0-0

Serie A Milan-Inter 0-0 - il tabellino : MILANO - Si chiude a reti inviolate il derby tra Milan e Inter, gara valevole come recupero della ventisettesima giornata di campionato. Nella prima frazione di gioco, rete annullata ad Icardi, dopo ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Milan-Inter 0-0 - il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino : I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio. Il derby della Madonnina non ha vincitori né ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Icardi spreca - derby di Milano pari! Respiro Sassuolo - poker Toro : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, nei recuperi della 27^ giornata il derby della Madonnina termina senza reti ma con tante emozioni. Pareggio in extremis del Sassuolo, poker Torino(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:19:00 GMT)

Recuperi Serie A - Milan-Inter 0-0 : 20.30 Finisce senza gol il derby Milan-Inter, non disputato il 4 marzo per la tragedia Astori. Dopo una grande parata di Handanovic su Bonucci (22'), più vicina alla vittoria l'Inter con Icardi protagonista: 'Maurito' a segno al 38', ma il gol viene annullato col Var per fuorigioco millimetrico; l'argentino poi fallisce due gol a porta vuota. Negli altri Recuperi, il Torino travolge 4-1 il Crotone (tris Belotti,Falque, Faraoni). Clamoroso 1-1 ...

Pagelle/ Milan-Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Recupero Serie A - primo tempo) : Pagelle Milan Inter: Fantacalcio, i voti con i migliori e i peggiori elementi in campo oggi a San Siro per il Derby della Madonnina, recupero della 27^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:34:00 GMT)

LIVE Pagelle Milan-Inter - Serie A in DIRETTA 0-0 : Icardi beffato dal VAR - Handanovic superbo su Bonucci : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Milan-Inter Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del derby della Madonnina tra Milan e Inter. Un mese dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, stasera si disputa il recupero della stracittadina di Milano, un match dal sapore di Champions League tra due squadre che si giocano un pezzo del proprio futuro in 90 minuti. Spalletti si affida alla vena realizzativa di Icardi e al ritrovato Perisic per ...

Serie A - derby della Madonnina : probabili formazioni di Milan-Inter : La partita inizierà alle 18:30 e sarà trasmessa su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o Premium Sport 2 , in streaming su SkyGo o Premium Play . Dopo la sconfitta subita a Torino contro la Juventus per 3 a 1,...

CLASSIFICA Serie A E PRONOSTICO DERBY/ Milan e Inter giocano con vista Champions : l'algoritmo Sky punta su... : CLASSIFICA SERIE A e PRONOSTICO DERBY: Inter Milan giocano con vista Champions. l'algoritmo Sky punta su... Le ultime notizie sulla stracittadina meneghina: chi vincerà?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:11:00 GMT)

LIVE Pagelle Milan-Inter - Serie A in DIRETTA : derby con vista Champions League : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del derby della Madonnina tra Milan e Inter. Un mese dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, stasera si disputa il recupero della stracittadina di Milano, un match dal sapore di Champions League tra due squadre che si giocano un pezzo del proprio futuro in 90 minuti. Spalletti si affida alla vena realizzativa di Icardi e al ritrovato Perisic per contrastare un Milan scivolato indietro in campionato ...

Serie A - Milan-Inter : dove vedere la partita in Tv e in streaming : A San Siro va in scena il "derby della Madonnina": i tre punti sono fondamentali per entrambe le squadre L'articolo Serie A, Milan-Inter: dove vedere la partita in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.