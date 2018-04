Serie A | gli squalificati | per Rincon niente Inter

Serie A Verona - assenti Calvano e Valoti : rischiano di saltare Cagliari : Verona - Dopo la sconfitta maturata sul campo del Benevento, il Verona è tornato ad allenarsi questo pomeriggio a Peschiera. La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia , si è divisa in due gruppi: chi è ...

Consigli Fantacalcio Serie A 31esima giornata : i giocatori da evitare - Ultime Notizie Flash : Dopo gli impegni Europei e il recupero della 27esima giornata, torna la Serie A Tim con la 31esima giornata e con essa tutti i Consigli sul Fantacalcio di UNF sport sui giocatori da evitare.

Serie A - gli arbitri della 31esima giornata : Gli arbitri della 31esima giornata di Serie A in programma domenica 8 aprile alle ore 15: Benevento-Juventus (sabato 7, ore 15): Pasqua; Crotone-Bologna: Calvarese; Verona-Cagliari: Valeri; Milan-Sassuolo (ore 20.45): Pairetto; Napoli-Chievo: Manganiello; Roma-Fiorentina (sabato 7, ore 18): Fabbri; Sampdoria-Genoa (sabato 7, ore 20.45): Massa; Spal-Atalanta (sabato 7, ore 18): Damato; Torino-Inter (ore 12.30): Tagliavento; Udinese-Lazio (ore ...

Serie A Sampdoria - Caprari : «Voglio il derby e un posto in Europa» : Dobbiamo continuare sulla strada imboccata già dalla scorsa estate - spiega l'attaccante a Premium Sport - ma il traguardo è ancora lontano e non possiamo buttare via quello che di buono abbiamo ...

Serie C Reggina - Castiglia operato al ginocchio. Stagione finita : REGGIO CALABRIA - Il centrocampista della Reggina Ivan Castiglia nella mattinata di oggi è stato sottopostoad intervento chirurgico presso la Casa di Cura 'Caminiti' di Villa San Giovanni dal ...

Serie A Benevento-Juventus - dirige Pasqua. Torino-Inter : Tagliavento : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di campionato, valevole come dodicesima giornata di ritorno della Serie A. Si gioca domenica 8 aprile, alle ore 15. Sabato si ...

Serie A - possibile sciopero degli arbitri : salta la giornata? : Si avvicina la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche un possibile sciopero che riguarda gli arbitri nel weekend di gare del 14-15 aprile. Questo quanto trapelato dal Corriere dello sport, in attesa della conferenza stampa di Marcello Nicchi, presidente dell’Aia, fissata per questo pomeriggio. I motivi di questo tumulto arbitrale sono molteplici. Ai consueti guai legati ai rimborsi nelle Serie minori ed alle aggressioni, si ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Abbiamo affrontato la gara al meglio» : Torino - Prestazione convincente per il Torino che si è imposto per 4-1 sul Crotone . Mazzarri ha così commentato la gara a Sky Sport: "La formazione di Zenga ha messo in difficoltà tante squadre, non era perciò semplice conquistare i tre punti. Abbiamo affrontato la gara al meglio, anche se bisogna crescere ancora in fase ...

Pokémon Sole e Luna : La Serie - gli episodi disponibili su Netflix : Ben 43 episodi sono infatti disponibili per gli abbonati al servizio streaming, anche in Italia . Che ne pensate? Se volete recuperare la recensione dell'originale Pokémon Sole e Luna , sappiate che ...

Serie A Sampdoria - individuale per Quagliarella - contusione per Alvarez : GENOVA - Dopo il successo con l'Atalanta, la Sampdoria è tornata in campo in vista del derby contro il Genoa di sabato prossimo. Il gruppo si è ritrovato nella mattinata a Bogliasco ed è stato diviso ...

Serie A Cagliari - personalizzato per Cigarini - Farias e Han : Cagliari - Cagliari immediatamente al lavoro dopo la gara con il Genoa, in vista della gara di domenica prossima contro l'Hellas Verona . Ad Asseminello, nella mattinata di oggi, i rossoblù ...

Serie B - gli squalificati : un turno a Pasciuti e Castagnetti : ROMA - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato due giocatori dopo i recuperi dell'ottava giornata di ritorno: si tratta di Pasciuti , Carpi, e Castagnetti , Empoli, , entrambi fermati per una ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : l'ultima chance degli stregoni. Diretta gol live score (recuperi) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score dei quattro recuperi che chiudono la ventisettesima giornata. Spicca naturalmente il derby della Madonnina Milan Inter(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:52:00 GMT)

Video/ Genoa Cagliari (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Genoa Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Marassi. Vittoria che vale la salvezza per il Grifone: al 90' è Medeiros a risolvere le cose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:24:00 GMT)