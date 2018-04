Serie A Crotone | frattura al piede per Benali | stagione finita

Serie A Crotone - Zenga perde Benali : frattura al piede : Crotone - Brutte notizie per il Crotone . Zenga, infatti, non potrà più contare su Ahmad Benali . Il centrocampista ex Pescara, uno dei rinforzi del mercato invernale, ha rimediato una frattura al ...

Serie A - il Torino ne fa quattro al Crotone - il Benevento tre al Verona. Pari Chievo-Sassuolo : Dopo i tre match della 27esima giornata di Serie A recuperati nella giornata di ieri che hanno visto i successi di Sampdoria, Fiorentina e Genoa su Atalanta, Udinese e Cagliari, oggi si sono giocati le altre quattro partite. Pareggio a reti bianche nel derby della Madonnina tra Milan e Inter con i nerazzurri che hanno sprecato due grosse chance per segnare con Icardi. Il Torino di Mazzarri vince 4-1 contro il Crotone di Zenga: tripletta di ...

Recupero Serie A - probabili formazioni e ultimissime di Benevento-Verona - Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone : Recupero Serie A- Non solo derby di Milano. Oggi in programma anche alcuni match clou in chiave salvezza. Il Crotone vola a Torino a caccia di punti salvezza. Delicatissimo big match tra Chievo e Sassuolo. Sfida tra fanalini di coda tra Benevento e Verona. Benevento-Verona BENEVENTO (4-2-3-1) : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; […] L'articolo Recupero Serie A, probabili formazioni e ultimissime di ...

Serie A Torino-Crotone - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : TORINO - Il Crotone cerca punti salvezza nella tana del Torino . Missione non semplice per i calabresi nel recupero del massimo campionato. Mazzarri disegna un 3-5-2 con Iago Falque e Belotti in ...

