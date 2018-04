corrieredellosport

: Serie A Chievo, lavoro personalizzato per Dainelli - FansCalcio : Serie A Chievo, lavoro personalizzato per Dainelli - salvione : Serie A Chievo, lavoro personalizzato per Dainelli -

(Di giovedì 5 aprile 2018) VERONA - E' tornato subito in campo ildi Maran , dopo il pareggio di ieri contro il Sassuolo, per preparare la sfida di domenica al San Paolo contro il Napoli . Il gruppo è stato diviso in due.