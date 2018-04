Serie A | Caldara | «La Juventus? Prima l' Europa con l' Atalanta…»

Serie A Atalanta - Caldara ancora a parte : BERGAMO - L' Atalanta si è allenata stamattina sui campi di Zingonia. Assenti giustificati Bastoni, Berisha, Cornelius, Cristante, de Roon, Freuler, Hateboer, Ilicic, Mancini, Melegoni, Spinazzola, ...

Serie A Atalanta - per Caldara seduta personalizzata : BERGAMO - Allenamento mattutino per l' Atalanta . Rosa dimezzata. Del resto, Bastoni, Berisha, Cornelius, Cristante, de Roon, Freuler, Hateboer, Ilicic, Mancini, Melegoni, Spinazzola hanno risposto ...

Serie A Atalanta - Caldara non convocato per il Bologna : BERGAMO - Mattia Caldara soffre di un forte mal di schiena. È questa la causa della non convocazione del difensore per la sfida al Bologna , è a rischio anche il recupero di campionato di mercoledì ...

Serie A Atalanta - Caldara verso il forfait contro il Bologna : BERGAMO - Defezione annunciata per l' Atalanta in vista della trasferta di domenica a Bologna . Il difensore, Mattia Caldara , alle prese con il mal di schiena, ha svolto lavoro differenziato nella ...

Serie A Atalanta - in parte in gruppo Caldara e Gomez : BERGAMO - Atalanta al lavoro nel pomeriggio, in vista del prosisimo impegno, contro il Borussia Dortmund, gara valevole come andata dei sedicesimi di finale di Uefa Europa League 2017-2018, in ...

Serie A Atalanta - per Gomez e Caldara lavoro differenziato : BERGAMO - Ripresa dei lavori per l' Atalanta che è tornata al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia con una seduta pomeridiana. Il tecnico Gasperini ha cominciato a preparare la prossima giornata di ...

Serie A Atalanta - Caldara : «Juventus - provo a batterti e poi vengo da te» : Così Mattia Caldara , presente questa mattina all'Università Luiss di Roma dove ha ricevuto una borsa di studio per merito sportivo per il corso di laurea triennale in Economia e Management. "Stiamo ...