Serie A Benevento-Juventus | dirige Pasqua Torino-Inter | Tagliavento

Video/ Benevento Verona (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A recupero) : Video Benevento Verona (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, recupero della Serie A. Decisiva la doppietta di Diabate: Hellas sempre più in crisi. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:46:00 GMT)

Serie A - il Torino ne fa quattro al Crotone - il Benevento tre al Verona. Pari Chievo-Sassuolo : Dopo i tre match della 27esima giornata di Serie A recuperati nella giornata di ieri che hanno visto i successi di Sampdoria, Fiorentina e Genoa su Atalanta, Udinese e Cagliari, oggi si sono giocati le altre quattro partite. Pareggio a reti bianche nel derby della Madonnina tra Milan e Inter con i nerazzurri che hanno sprecato due grosse chance per segnare con Icardi. Il Torino di Mazzarri vince 4-1 contro il Crotone di Zenga: tripletta di ...

Serie A - goleade di Torino e Benevento - recupero-miracolo del Sassuolo : Si è completato con quattro sfide, tra cui il derby di Milano, il recupero della 27esima giornata che era slittata poco più di quattro settimane fa per la morte improvvisa di Astori poco prima di ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Milan-Inter 0-0 - il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino : I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio. Il derby della Madonnina non ha vincitori né ...

Serie A - Benevento-Verona 3-0 : gol di Letizia e doppietta di Diabaté : Il Benevento tiene accesa la fiammella della salvezza, battendo 3-0 il Verona . Primo tempo dominato dalla squadra di De Zerbi. Al 25' arriva la rete di Letizia, un supergol da fuori area. Tante le ...

Serie A - Benevento-Verona 3-0 : Letizia e due volte Diabaté - Pecchia ancora ko : BENEVENTO - Tre punti più che meritati per un Benevento che nonostante la triste classifica mette in campo orgoglio ma soprattutto tanta qualità contro un Verona troppo arrendevole. Al Vigorito gli ...

Recuperi Serie A : tris Benevento - Verona annichilito : I campani dominano al Vigorito e si prendono la sfida salvezza. Decidono il gol di Letizia e la doppietta di Diabaté

Serie A - recupero Benevento-Verona 3-0 : 18.53 Quarta vittoria stagionale per il fanalino Benevento,che al Vigorito travolge e inguaia ancora di più il Verona (3-0) Prova disastrosa degli scaligeri, con Silvestri che salva su Del Pinto,Djuricic e Immello ma deve arrendersi sull' imparabile destro di Letizia (25'). Il vice Nicolas al 34' evita il peggio anche su Iemmelo e si supera in avvio ripresa sulla conclusione ravvicinata di Diabatè. Il maliano al 66' firma di testa (traversa ...

