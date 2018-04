Serbia scarcera reporter italiano

Mauro Donato - scarcerato il fotoreporter italiano detenuto in Serbia : “Finita una brutta disavventura” : È stato scarcerato dopo tre settimane Mauro Donato, il fotoreporter torinese arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione ai danni di alcuni profughi. Donato si trovava nel paese con un collega per documentare la vita delle persone in fuga da guerra e miseria lungo la rotta dei Balcani. “È finita una brutta disavventura”, ha commentato il fotoreporter subito dopo il rilascio da parte delle autorità serbe. ...

Scarcerato in Serbia il fotoreporter Mauro Donato : Roma, 5 apr. , askanews, Il fotoreporter italiano Mauro Donato, che era stato arrestato in Serbia lo scorso 16 marzo mentre si trovava nel Paese per un reportage sui profughi in fuga dalla guerra e ...

Scarcerato il fotografo torinese Mauro Donato - era stato arrestato in Serbia : La conferma dovrebbe arrivare solo nelle prossime ore, ma è certo che Mauro Donato è stato Scarcerato dalle autorità serbe. Il fotografo 41enne di Lanzo, era detenuto dal 16 marzo scorso in Serbia, dove era andato con un collega per documentare la vita dei profughi in fuga da guerra e miseria lungo la «Balkan Route». I due italiani erano accompagna...

Scarcerato dopo tre settimane il fotoreporter torinese ingiustamente arrestato in Serbia : Accusato di rapina a un gruppo di profughi a causa di una vecchia foto, era stato subito scagionato dalle vittime ma le autorità lo avevano tenuto in cella