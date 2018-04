Senato | cinque anni di lavoro sui diritti umani

Consultazioni - si comincia il 4 con la presidente del Senato e si conclude il 5 con la delegazione Cinque Stelle : Un mese esatto dopo le elezioni, entra in azione il presidente della Repubblica dando vita al primo giro di Consultazioni per la formazione del nuovo governo: si parte il 4 mattina, alle 10,30, con...

Consultazioni - si comincia il 4 con la presidente del Senato e si conclude il 5 con la delegazione Cinque Stelle : Un mese esatto dopo le elezioni, entra in azione il presidente della Repubblica dando vita al primo giro di Consultazioni per la formazione del nuovo governo: si parte il 4 mattina, alle 10,30, con la ...

L'offerta del Senato al Pd per sdoganare i cinque stelle : Archiviata la seconda Repubblica, in attesa della terza, la sfida di questa legislatura sarà quella di istituzionalizzare i parlamentari di M5S eletti sulla spinta della contestazione radicale...

L'offerta del Senato al Pd per sdoganare i cinque stelle : Archiviata la seconda Repubblica, in attesa della terza, la sfida di questa legislatura sarà quella di istituzionalizzare i parlamentari di M5S eletti sulla spinta della contestazione radicale...

Politiche 2018 - Cinque Stelle : Santangelo non è più capolista al Senato in Sicilia : Vincenzo Maurizio Santangelo , Senato re trapanese del Movimento Cinque Stelle , non sarà più capolista alle prossime elezioni Politiche di Marzo nel collegio della Sicilia Occidentale. Eppure Santangelo ...

L'INTERVISTA " Il Senatore Romano traccia il bilancio di cinque anni di mandato : ecco il lavoro svolto - ma sono i cittadini i nostri giudici : Votare in Commissione o in Aula non significa automaticamente e passivamente seguire una indicazione politica già preordinata, ma rappresenta l'esito di scelte molto spesso non facili dove possono ...