Senato | Albert Lanièce nel gruppo d' analisi del documento finanziario

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Serve una legge sulla legittima difesa" : "Se dovessi pensare a una legge che riguardi la giustizia, penserei alla legittima difesa, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui chi è aggredito, chi si difende, chi aiuta come le forze dell'ordine, deve poi anche difendersi in tribunale". Lo ha detto la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista a Matrix."Mi faccio chiamare il presidente, perché ritengo che non ci sia bisogno ...

PresidenZA Senato - Maria Elisabetta Alberti Casellati * Esplosione Treviglio : morti bianche - un tema che la politica ha il dovere di affrontare con urgenza - : ... entrambi padri di famiglia, per l'Esplosione di un'autoclave in un'azienda di Treviglio, ripropone a distanza di pochi giorni dall'incidente al porto industriale di Livorno, un tema che la politica ...

Camera e Senato - le vice Spadoni e Taverna rinunciano a indennità funzione. Alberti Casellati rifiuta il volo di Stato : Le vicepresidenti della Camera e del Senato Maria Edera Spadoni e Paola Taverna seguiranno l’esempio del presidente della Camera Roberto Fico e rinunceranno alle indennità di funzione. Se a Montecitorio l’esempio l’aveva già dato nella scorsa legislatura Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera fino allo scioglimento del Parlamento, per il Senato si tratta di una decisione inedita: è la prima volta. Si tratta di scelte che ...

FICO ALLA CAMERA - ALBERTI CASELLATI AL Senato/ Presidenti eletti : la manovra Lega-M5s contro veti centrodestra : Roberto FICO al SENATO, Elisabetta ALBERTI CASELLATI al SENATO: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega. La mossa contro i veti di Forza Italia.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Maria Elisabetta Alberti Casellati : chi è la prima presidente del Senato donna (secondo 8 dettagli del Fatto Quotidiano) : È la prima presidente del Senato donna. Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ringraziato tutti commossa. Ma chi è davvero la presidente numero 22? Una fedelissima di Silvio Berlusconi che Il Fatto Quotidiano racconta più nel dettaglio. Anzi in 8 dettagli.Eccoli:1. Condanna per frode fiscale di Berlusconi. "La decisione della Cassazione di fissare in tempi record l'udienza per il processo Mediaset conferma ancora una volta ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - prima donna presidente del Senato : Per quanto riguarda la carriera politica, è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre legislature targate Silvio Berlusconi. Fedelissima del leader di Forza Italia, la Casellati ha ...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera | Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati | Chi è Roberto Fico : Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti: 422 voti per Fico eletto al quarto scrutinio, 240 per Casellati, eletta alla terza votazione

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la prima donna presidente del Senato : È stata eletta con i voti del centrodestra e del Movimento 5 Stelle: ha 71 anni ed è in Forza Italia fin dalla nascita del partito The post Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna presidente del Senato appeared first on Il Post.

Senato - Maria Elisabetta Alberti Casellati proclamata presidente : Maria Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato. Eletta alla terza votazione a Palazzo Madama dopo l'accordo nel centrodestra...

Alberti Casellati - discorso della presidente del Senato : “Donne hanno costruito Italia di oggi. Nessun traguardo è più precluso” : Le donne, Liliana Segre, i migranti. Sono i tre punti cardinali del discorso d’insediamento della neo-presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Salita per la prima volta sullo scranno più alto di Palazzo Madama subito dopo la proclamazione, l’esponente di Forza Italia, prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato, ha detto che la sua elezione è “un onore e una responsabilità che sento doveroso ...

Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati - la nuova presidente del Senato : La prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo ruolo ha 71 anni, ed è stata nel Consiglio Superiore della Magistratura The post Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati, la nuova presidente del Senato appeared first on Il Post.

Italia : Fico presidente della Camera e Alberti Casellati del Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Senato : Presidente Elisabetta Alberti Casellati : E' Maria Elisabetta Alberti Casellati. La prima donna seconda carica dello Stato. Fedelissima di Berlusconi e veterana di palazzo madama. ha fatto il suo ingresso in politica nel 1994 con Forza Italia. E' un avvocato matrimonialista di Rovigo - Classe 1946, avvocato e docente universitario, la neo Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è la prima ...

Parlamento - Fico presidente della Camera. Al Senato eletta Alberti Casellati : Roberto Fico eletto presidente della Camera. E scattano gli applausi dai banchi del M5S con i deputati che s'alzano in piedi. Un applauso si è levato dall'Aula del Senato dopo il raggiungimento del ...