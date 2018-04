Sempre di meno | sempre più ricchi | benvenuti nell' Italia che vive di rendita

Cnr - tante riforme ma Sempre meno spazio alle scienze umane : Accademico dei Lincei - Il Consiglio Nazionale delle Ricerche , Cnr, vive da anni una vita povera e inquieta: senza adeguati finanziamenti per la ricerca nel bilancio dello Stato, in un panorama ...

Sesso - si fa Sempre meno : solo tre coppie su dieci hanno più di un rapporto a settimana : "Italians do it better", "gli italiani lo fanno meglio". Forse sì, ma sicuramente meno di un tempo. I dati sul Sesso in Italia sono tutti in declino, sopratutto all'interno delle cosiddette relazioni stabili: un quinto di queste, tra persone in età sessualmente attiva, non contempla rapporti sessual

Redditi - Sempre più pensioni e meno stipendi : I dati pubblicati dal dipartimento Finanze offrono numeri importanti sul cambiamento di composizione dei guadagni dei cittadini:?i Redditi da pensione crescono a un ritmo più rapido rispetto a quelli da lavoro (+25,6% contro +15%), penalizzati dagli straschichi della crisi ...

Ecco come dire addio per Sempre. Ma ci vogliono - almeno - 90 giorni : Uscire, scappare, in una parola cancellare il proprio profilo Facebook. Mentre Mark Zuckerberg, il fondatore del social network più diffuso al mondo, corre ai ripari e dopo le scuse per la violazione dei dati di 50 milioni di utenti promette 15 modifiche per limitare l'accesso alle informazioni, su Twitter l'hashtag #DeleteFacebook vola. L'...

Tumori : in Europa si muore Sempre meno - -7% per colon retto in 6 anni : In Europa continua a diminuire la mortalità per tumore. E le stime sono positive soprattutto se si parla del cancro colon-retto, in calo del 7% dal 2012, un trend che rappresenta uno dei principali successi in ambito oncologico degli scorsi 30 anni. Lo spiegano i ricercatori che in uno studio pubblicato su Annals of Oncology, una delle più importanti riviste di oncologia, hanno previsto, anche quest’anno, tassi di mortalità nell’Unione Europea ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 marzo : M5S e Pd Sempre meno distanti. Di Maio : sui ministri pronti a discutere : Numeri – Il gruppo più grosso inizia a “esplorare” Il piano del Colle in tre mosse: Di Maio non sarà il premier Prima incarichi esplorativi alla destra e 5S, poi quello pieno a un esterno per un governo col Movimento, i dem e chi ci sta di Carlo Tecce Urla nel silenzio di Marco Travaglio Ogni tanto, nel plumbeo politburo del centrosinistra, roba che al confronto quello del Pcus era Disneyland, si alza qualcuno e urla che il re è ...

Le multinazionali pagano Sempre meno tasse : Secondo una ricerca del Financial Times, le dieci più grandi società al mondo per valore di borsa oggi pagano quasi il 10 per cento in meno rispetto a dieci anni fa The post Le multinazionali pagano sempre meno tasse appeared first on Il Post.

Lavori domestici : Sempre meno casalinghe e più “casalinghi”? : L’Ocse fotografa l’evoluzione dei ruoli di genere in casa. Con l’8 marzo, i risultati testimoniano che la divisione del lavoro domestico (cure nei confronti dei figli, spesa, pulizie) pesa ancora in larga parte sulla donna, ma l’uomo è sempre più coinvolto nelle attività casalinghe. La forbice più stretta tra il tempo dedicato da uomini e donne nei Lavori di casa non retribuiti si dà in Danimarca: solo 57 minuti separano ...

Gli Oscar meno visti di Sempre? Una «Black Panther» ci salverà : Per capire che quella dei 90esimi Oscar non fosse una serata particolarmente brillante e briosa (eufemismo), non c’era certo bisogno di aspettare gli ascolti (al ribasso) e i commenti stizziti di Donald Trump il giorno dopo («È evidente che non ci sono più star, a parte me», ha scritto il presidente degli Stati Uniti come se dalla capitale della prima potenza mondiale non ci fosse altro di cui twittare). Chiunque abbia seguito la lunga ...

Fca - Marchionne : Sempre meno diesel in futuro - non abbiamo scelta : Ginevra, 6 mar. , askanews, Ci sarà sempre meno diesel nella produzione di Fiat-Chrysler in futuro. 'Diminuiremo la dipendenza dal diesel nel futuro ha detto l'amministratore delegato Sergio ...

Famiglia - in calo le unioni a lunga durata : per i Millennials Sempre meno tempo con i genitori uniti : Calano le unioni a lunga durata. Un fenomeno che si ripercuote sui Millennials. 'La disgregazione dei valori morali a livello sociale prima, e conseguentemente familiare, hanno scatenato importanti ...

Olimpiadi : perché la Norvegia vincerà Sempre di più (e l’Italia Sempre di meno) : “No jerks allowed”: gli idioti non sono ammessi. È la regola base del programma olimpico norvegese, almeno per come l’ha raccontata al Guardian Kjetil Jansrud, lo sciatore che a Pyeongchang ha vinto l’argento nella libera e il bronzo nel SuperG: non c’è nessun motivo per cui un grande atleta sia anche un idiota. Ma ridurre solo a questo le 39 medaglie delle Olimpiadi invernali coreane appena concluse come da ...

Sondaggio Cnn : Trump piace Sempre meno : 01.25 A gennaio era al 40% e ora è al 35%. E' la popolarità di Trump. Lo riferisce la Cnn citando un Sondaggio. A causare il crollo gli scandali alla Casa Bianca, tra cui le dimissioni dei consiglieri per le violenze sulle mogli. Il dato è un record negativo assoluto rispetto ai suoi predecessori: 12 punti in meno rispetto al 47% del repubblicano Reagan, nel 1982, e del democratico Carter nel 1978. Ma 7 americani su 10 appoggiano Trump su ...

Sempre meno api anche in Liguria - a rischio la biodiversità : L'Associazione Alpamiele Savona ha organizzato un incontro dal titolo: 'Apoidei impollinatori e biodiversità che si terrà sabato 24 febbraio 2018 presso Circolo Milleluci di Legino - Via G. Chiabrera -...