tuttoandroid

: Dai leoni, agli avvoltoi da tastiera: quelli che spiegano a te come si piange un morto. E intanto usano il morto pe… - stanzaselvaggia : Dai leoni, agli avvoltoi da tastiera: quelli che spiegano a te come si piange un morto. E intanto usano il morto pe… - webaholic_eu : Se Facebook piange WhatsApp ha poco da ridere, per quanto riguarda i gruppi pubblici - teatro_lirico : 'Madama Butterfly' è tutta un'emozione, alla fine ci si commuove, si piange come in pochissime opere al mondo!'. As… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Sesi trova ad affrontare delle brutte gatte da pelare in merito alla privacy,non può certo, visto che le chat pubbliche, per come sono state pensate, consentono a chiunque di raccogliere dati personali. L'articolo Sehada, perproviene da TuttoAndroid.