Se Carlo e Camilla non piacciono quanto Elisabetta II

vanityfair

: Ma il SENSO di fare aprire una manifestazione che si tiene in Australia a Carlo e Camilla? #GC2018… - ge_aldrig_upp : Ma il SENSO di fare aprire una manifestazione che si tiene in Australia a Carlo e Camilla? #GC2018… - Silo73255635 : @MediasetTgcom24 In un primo momento ho pensato si trattasse della Camilla del principe Carlo... - FrancoMassa01 : Il Presidente Trump ha incontrato l'erede al trono del Regno delle Due Sicilie Carlo di Borbone con la moglie e i f… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Amatissi, ma nonII. Per i giornali britannici non c’è dubbio, la popolarità del principee della moglie, duchessa di Cornovaglia, non raggiunge i livelli di quelli della sovrana. La conferma in Australia, dove la coppia è arrivata mercoledi 4 aprile per un royal tour fitto di impegni lungo una settimana. L’occasione, l’inaugurazione della XXI edizione dei Giochi del Commonwealth, a Gold Coast, nel Queensland, fino a domenica 15 aprile. Ad accoglierli, a Brisbane, non c’era nulla di paragonabile alle 45mila persone che sette anni fa erano arrivate da ogni parte del Paese per vedere «The Queen», che oggi viaggi così lunghi non ne fa più e preferisce mandare avanti il figlio, 70 anni il prossimo novembre ed erede al trono, e il nipote William con la moglie Catherine, acclamati come star a ogni passo (dentro e fuori i patrii ...