«Scusate ma sono stanca di lottare» | mamma di 3 bambini si toglie la vita a 33 anni

“Sono devastata - Scusate”. Laura Pausini in lacrime per Fabrizio Frizzi : le immagini della cantante - straziata - che hanno commosso i fan. E quel suo augurio speciale di fronte al quale è difficile non emozionarsi : Una notizia che ha commosso l’Italia intera quella della morte di Fabrizio Frizzi, conduttore amatissimo dal pubblico per la sua simpatia mai sopra le righe, la sua grande educazione, la capacità di far sorridere e appassionare con una televisione molto in contrasta con quella urlata e polemica che troppo spesso anima i palinsesti. A dare l’annuncio della sua scomparsa, a 60 anni, la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i ...