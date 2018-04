SCUOLA Lo spazio sacro dove i bambini insegnano ai grandi

ilsussidiario

: RT @Irenesbrana_15: Amici è si un programma televisivo, ma prima di ciò è una scuola e non trovo corretto dare questi giudizi offensivi sop… - noviadelali : RT @Irenesbrana_15: Amici è si un programma televisivo, ma prima di ciò è una scuola e non trovo corretto dare questi giudizi offensivi sop… - TizianaAmato10 : RT @Irenesbrana_15: Amici è si un programma televisivo, ma prima di ciò è una scuola e non trovo corretto dare questi giudizi offensivi sop… - Irenesbrana_15 : Amici è si un programma televisivo, ma prima di ciò è una scuola e non trovo corretto dare questi giudizi offensivi… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Laricomincia e si salvaun piccolo miracolo quotidiano avviene nellodi un incontro. "Infanzia resa" di Sebastiano Aglieco. CORRADO BAGNOLI(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 06:10:00 GMT)/ Con Ungaretti, alla scoperta della vita e delle parole giuste, di C. Bagnoli/ Smartphone in classe, lasciamolo spento per conoscere davvero la realtà, di C. Bagnoli