Scritte contro Lega e M5S | Fate la fine di Moro

Marco Biagi - Scritte sui muri contro di lui a Modena : Il 19 marzo 2002 Marco Biagi veniva assassinato da un comando delle Nuove Brigate Rosse. Oggi, in occasione del 16° anniversario della sua scomparsa, la ferita è ancora apertissima e a spargervi su del sale arrivano delle orribili scritte proprio sul muro della facoltà di Economia in cui insegnava a Modena. scritte come "Marco Biagi non pedala più, onore a Mario Galesi, onore ai compagni combattenti", in cui si fa riferimento all'abitudine di ...

Modena - Scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il figlio : “Lo Stato ha abbandonato mio padre” : Modena, scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il figlio: “Lo Stato ha abbandonato mio padre” Nel giorno dell’anniversario dell’omicidio di Biagi da parte delle nuove Brigate Rosse sono apparse scritte sui muri della facoltà di Economia di Modena contro il giuslavorista. “Non provo odio per gli assassini ma non li perdono”, ha affermato il […] L'articolo Modena, scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il ...

Modena - Scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il figlio : "Lo Stato ha abbandonato mio padre" : Nel giorno dell'anniversario dell'omicidio di Biagi da parte delle nuove Brigate Rosse sono apparse scritte sui muri della facoltà di Economia di Modena contro il giuslavorista. "Non provo odio per gli assassini ma non li perdono", ha affermato il figlio durante la commemorazione.

Biagi : Furlan - vergognose Scritte contro giuslavorista : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - "vergognose e frutto di menti malate le scritte sui muri dell’università di Modena che offendono la memoria di Marco Biagi che voleva dare più tutele ai giovani. Profonda solidarietà della Cisl alla vedova ed ai figli del giuslavorista". Lo scrive su Twitter la Segretaria

Biagi : Furlan - vergognose Scritte contro giuslavorista : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – “vergognose e frutto di menti malate le scritte sui muri dell’università di Modena che offendono la memoria di Marco Biagi che voleva dare più tutele ai giovani. Profonda solidarietà della Cisl alla vedova ed ai figli del giuslavorista”. Lo scrive su Twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. L'articolo Biagi: Furlan, vergognose scritte contro giuslavorista sembra essere il ...

Modena - Scritte contro Marco Biagi nell'anniversario dell'omicidio. Il figlio : "Lo Stato lo ha abbandonato" : "Marco Biagi non pedala più" e ancora "Onore a Mario Galesi". Sono solo due delle agghiaccianti e infamanti scritte tracciate sui muri dell'Università di Modena,...

"1000 Biagi" .. "Biagi non pedala più" .. Scritte a Modena contro il prof ucciso dalle Br : "Marco Biagi non pedala più"... "Onore a Marco Galesi"..."1000 Biagi". Sono alcune delle Scritte comparse, in occasione del 16° anniversario dell'uccisione da parte delle nuove Brigate rosse del giuslavorista Marco Biagi sui muri della facoltà di economia di Modena, dove insegnava e dove sono in programma iniziative per ricordarlo. A darne notizia è Michele Tiraboschi, storico collaboratore di Biagi, che ha pubblicato le ...

Modena - Scritte contro Biagi Il figlio del giuslavorista : «Fu abbandonato dallo Stato» Il teorico della «flexicurity» : Sono comparse proprio oggi, 19 marzo, sui muri della facoltà di Economia a Modena, dove il professore era stato poco prima di essere assassinato a Bologna. Il suo «erede»: «Ricordarlo non è uno stanco rituale, ma una battaglia di verità». Il figlio Lorenzo: «Più rispetto per le vittime»

All'Università di Modena Scritte contro Marco Biagi : 'Non pedale più'. Il rettore : Clima di odio' : ... afferma il dirigente dem citando le scritte apparse sui muri della facoltà di Economia dell'Università di Modena, 'scritte vili e infamanti', un 'affronto non solo alla memoria del giuslavorista, ma ...

Modena - Scritte contro Marco Biagi nell'anniversario dell'omicidio. Il figlio : 'Lo Stato lo ha abbandonato' : 'Marco Biagi non pedala più' e ancora 'Onore a Mario Galesi'. Sono solo due delle agghiaccianti e infamanti scritte tracciate sui muri dell'Università di Modena, Facoltà di Economia, nel giorno dell'...

Scritte infamanti contro Biagi a Modena - il figlio Lorenzo : “Fu abbandonato dallo stato” : All’università di Modena Scritte contro il giuslavorista ucciso dalle ultime Brigate rosse nel 2002, e suo figlio attacca chi gli tolse la scorta: “Grande sottovalutazione”

Scritte contro Marco Biagi. Il figlio : "Lo Stato lo ha abbandonato" - : A 16 anni dalla morte del giuslavorista, ucciso a Bologna dalle nuove Brigate rosse, frasi contro di lui sono apparse sui muri della facoltà di Economia di Modena, dove insegnava. Il figlio Lorenzo ...

Scritte contro Marco Biagi. Il figlio : “Lo Stato lo ha abbandonato” : Scritte contro Marco Biagi. Il figlio: “Lo Stato lo ha abbandonato” A 16 anni dalla morte del giuslavorista, ucciso a Bologna dalle nuove Brigate rosse, frasi contro di lui sono apparse sui muri della facoltà di Economia di Modena, dove insegnava. Il figlio Lorenzo sulla mancata scorta: “Il fatto che gli sia stata tolta è molto ...

Scritte contro Marco Biagi a Modena. Il figlio del giuslavorista : «Mio padre abbandonato dallo Stato» : Sono comparse proprio oggi, 19 marzo, sui muri della facoltà di Economia a Modena, dove il professore era stato poco prima di essere assassinato a Bologna. Il suo «erede»: «Ricordarlo non è uno stanco rituale, ma una battaglia di verità». Il figlio Lorenzo: «Più rispetto per le vittime»