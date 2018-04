Scopri e fotografa il patrimonio geologico | un concorso per promuovere la valorizzazione

meteoweb.eu

: #Gravina Bandito il concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” - GravinaLiveIt : #Gravina Bandito il concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” - AndriaViva : La SIGEA Sezione Puglia, con il patrocinio di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale),… - AndriaLiveIt : #Andria Concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Unche mira ad avvicinare i giovani all’arte fotografica e ala conoscenza e ladei siti di interesse(geositi) e i paesaggi geologici delle regioni Lazio e Puglia: questo l’obiettivo delil”, giunto alla seconda edizione nel Lazio e alla quarta edizione in Puglia. Il, organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) e con il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) – Ufficio Scolastico regionale per il Lazio e la Puglia, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e in collaborazione con la casa editrice Zanichelli, intende coinvolgere tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di entrambe le regioni per l’edizione 2018 delfotografico. Perrone Giulia – Bosco ...