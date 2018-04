Scopelliti - l'ex governatore della Calabria si è costituito in carcere : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Calabria : ex governatore Scopelliti si è costituito in carcere (5 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Calabria: ex governatore Scopelliti si è costituito in carcere dopo la condanna definitiva della Cassazione a 4 anni e 7 mesi (5 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Giuseppe Scopelliti si è costituito in un carcere nel reggino : L'ex governatore Calabria ieri è stato condannato a 4 anni e 7 mesi per falso in atto pubblico. Mentre per il reato di abuso d'ufficio è stata dichiarata la prescrizione - Si è costituito Giuseppe ...

Calabria - l ex governatore Scopelliti si è costituito in carcere : REGGIO Calabria. Si è costituito questa mattina al carcere di Arghillà, nei pressi di Reggio Calabria, l'ex sindaco della città ed ex governatore della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, ieri ...

L'ex governatore della Calabria Scopelliti si è costituito in carcere - : L'ex presidente della Regione si è presentato questa mattina nel carcere di Arghillà. Ieri è stato condannato dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione per la vicenda della parcelle 'pazze' di ...

L'ex governatore della Calabria Scopelliti si è costituito in carcere : L'ex governatore della Calabria Scopelliti si è costituito in carcere L'ex presidente della Regione si è presentato questa mattina nel carcere di Arghillà. Ieri è stato condannato dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione per la vicenda della parcelle 'pazze' di quando era sindaco di Reggio ...

Scopelliti - l'ex governatore della Calabria si è costituito in carcere : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle 'pazzè di quando era ...

'Parcelle pazze' - Scopelliti si è costituito in carcere reggino : Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria condannato mercoledì dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle "pazze" di quando era sindaco del ...

Scopelliti - l'ex governatore della Calabria si è costituito in carcere : Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle 'pazzè di quando era ...