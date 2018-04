Blastingnews

: Sciame Sismico 4.0 e 3.6 Muccia (MC) - NVG_Guidonia : Sciame Sismico 4.0 e 3.6 Muccia (MC) - GiostraGiacomo : Sciame sismico nella provincia di Macerata, paura tra i cittadini - Blasting News - PrimaDaNoi : Sciame sismico nelle Marche: 10 scosse tra Macerata e Perugia -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Diverse centinaia di scosse stanno interessando, in queste ore Muccia VIDEO,di #notte, alle 04:19, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avevano registrato un evento tellurico di magnitudo 4.0 Richter, alla profondita' ipocentrale di 9 km. Per tutta la giornata, la terra non ha smesso di tremare, fino alla scossa di magnitudo 3.6 Richter, registrata alle 20:41 con ipocentro a 5 km. Scossa avvertita distintamentediLa scossa di magnitudo 4.0, come quella di 3.6 Richter, è stata avvertita in gran parte delladi. In particolare, oltre a Muccia, nel raggio di 10 km è stata avvertita anche a Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Camerino e Monte Cavallo. Nel raggio di 20 km, invece, a Sefro, Fiastra, Acquacanina, Pioraco, Fiuminata, Castelraimondo, ...