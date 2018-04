Schianto in auto mentre corrono dalla sorella in fin di vita | una muore | le altre due

Schianto tra auto - una finisce ruote all'aria : paura per una bimba di 2 anni : Pauroso Schianto nel cuore del pomeriggio di Pasquetta a Capannaguzzo. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Cesena, una 'Bmw' ed una '...

Tragico Schianto di Pasquetta : due ragazzi morti nel Napoletano. Travolti da un'auto - ubriaco alla guida : Pomigliano. Pasqua di sangue sulle strade di Pomigliano. Due ragazzi a bordo di una Punto stanotte alle tre sono stati Travolti da una potente auto in corsa, probabilmente una Bmw che viaggiava a 140 ...

Accompagna il figlio in aeroporto - Schianto in autostrada : 50enne di Lerici perde la vita : Arluno, 30 marzo 2018 - Stava portando il figlio all'aeroporto della Malpensa perché avrebbe dovuto prendere l'aereo per Praga. Città nella quale lavora il padre. Insieme avrebbero trascorso qualche ...

Incidente stradale/ Magnano in Riviera - Schianto tra due auto e un camion : due feriti gravi (28 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2018. Magnano in Riviera, schianto tra due auto e un camion: due feriti gravi, sono entrambi in pericolo di vita.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:20:00 GMT)

Schianto sul ponte : positivo all'alcoltest il giovane alla guida dell'auto : guidava con un livello di alcol nel sangue ben oltre la soglia massima consentita: 1,38 grammi per litro, alla prima misurazione, valore che è poi salito a 1,44 grammi per litro nella seconda ...

Schianto su E45 tra Corciano e Mantignana - auto si ribalta : PERUGIA Incidente stradale nel pomeriggio di oggi. E' accaduto intorno alle 15 lungo il raccordo Perugia Bettolle tra Corciano e Mantignana in direzione Trasimeno. Due auto hanno tamponato e una si è ...

Schianto tra auto e scooter : muore postino 41enne : Non c'è stato nulla da fare per Bernardo Marrazzo, il postino di 41 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale nella mattina di lunedì 19 marzo a Bollate, nel milanese. I...

Bollate - Schianto tra un'auto e uno scooter in via IV Novembre : morto un postino di 41 anni : I medici del Niguarda hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile. È morto poco dopo essere stato operato d'urgenza Bernardo Marrazzo, il postino di 41 anni vittima di un ...

Schianto in autostrada - grave una ventiseienne di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena una ventiseienne sambenedettese che, ieri mattina, è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo l'...

Schianto tra due tir sull'A4 : autocisterna riversa acido in autostrada | Video : Due camion incidentati e litri e litri di acido solforico versati sull'asfalto dell'autostrada A4, nel tratto Rho - Barriera di Milano 'Ghisolfa'.

Imbocca carreggiata contromano : tremendo Schianto fa ribaltare le auto : gravi tre persone : Ferita la ventenne al volante, un ragazzo che era in macchina con lei e un uomo di 36 anni. Tutti estratti dal lamiere e portati in codice rosso all'ospedale di Ascoli Piceno.Continua a leggere

Bari - Schianto su strada San Girolamo : 4 mezzi coinvolti. Travolte due auto parcheggiate : Due auto si sono scontrate all'incrocio fra strada San Girolamo e via Zandonai, al quartiere Sa Girolamo di Bari. La causa sarebbe una mancata precedenza. Lo schianto è stato talmente violento da ...

Incastrato nelle lamiere della sua auto - 19enne muore nello Schianto all’alba. Tornava a casa : L'auto guidata da Tommaso è uscita di strada nella notte tra sabato e domenica nelle vicinanze della stazione dei treni di Spresiano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dal groviglio di ferro in gravissime condizioni. Il giovane è morto in ospedale.Continua a leggere