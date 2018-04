: Scandalo Fb:da 50 a 87mln utenti spiati - NotizieIN : Scandalo Fb:da 50 a 87mln utenti spiati - CybFeed : #News #Scandalo Fb:da 50 a 87mln utenti spiati -

Si allarga l'affaire Facebook-Cambridge Analytica:il social network ha ammesso che in totale glicoinvolti sono stati 87 milioni, di cui oltre 214.000 in Italia. Il Ceo di Fb Zuckerberg ha chiesto scusa di nuovo: "Ho chiaramente commesso un errore, avremmo dovuto fare di più", ha detto. A dare l'aggiornamento degli, i cui dati sono stati condivisi impropriamente con Cambridge Analytica che li utilizzava per indirizzare i flussi elettorali,è stato il responsabile tecnologico, Mike Schroepfer.(Di giovedì 5 aprile 2018)