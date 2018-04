Blastingnews

Sardegna, 1240 piante di marijuana pronte allo spaccio: in manette tre minorenni

(Di giovedì 5 aprile 2018) Non solo producevano quantità industriali di, ad Orgosolo (sono state sequestrate). Ma la spacciavano pure, a Nuoro e dintorni e – secondo quanto accertato dalla Polizia – minacciavano pure di morte i “clienti” che ritardavano con i pagamenti. Addirittura inviando messaggini minatori, dove spiegavano le loro cattive intenzioni. In cella son finiti tre ragazzini, tuttie di Orgosolo: F.S., 17 anni, (considerato dagli inquirenti il capo della gang), che è finito direttamente nel carcere minorile di Quartucciu, in attesa di essere sentito dal magistrato che si occuperà del caso. Poi ci sono C.R., 17enne e M.P., che di anni ne ha 16, ai quali è stato fatto obbligo di nonntanarsi dalla loro abitazione di Desulo, sotto la custodia dei genitori. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti ritenuto più che sufficienti tutti gli indizi portati alla luce ...