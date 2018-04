Sanremo | Baglioni querela Ricci Che attacca | Melansa creatura

Fatti sentire di Laura Pausini ai blocchi di partenza : “Sanremo 2018? Ho detto no prima di Baglioni” : Fatti sentire di Laura Pausini sta per arrivare. L'artista è tornata sulla copertina di Sorrisi e Canzoni TV per raccontare tutto quello che ha voluto racchiudere nel nuovo album, in arrivo in tutto il mondo a partire dal 16 marzo. Canzoni, parole e malinconia sono i tratti distintivi di questo nuovo lavoro con il quale si appresta a tornare sul mercato, per il quale ha voluto circondarsi di autori storici, quelli che conoscono le parole che ...

L’instore tour di Lorenzo Baglioni per l’album Bella - Prof! dopo Sanremo 2018 : tutte le date dei firmacopie : dopo l'uscita dell'album Bella, Prof!, è stato annunciato l'instore tour di Lorenzo Baglioni a supporto del disco. Lorenzo Baglioni, tra le rivelazioni dell'ultimo Festival di Sanremo, ha partecipato alla kermesse canora nella gara delle Nuove Proposte con il brano Il Congiuntivo. Durante la finale del Festival di venerdì 9 febbraio, il cantante-docente si è piazzato al quarto posto della classifica finale. A seguito dell'avventura ...

Baglioni : 'Il nostro pensiero è sempre a Sanremo - forse non siamo mai andati via' : A dieci giorni dalla Chiusura del festival di Sanremo Claudio Baglioni per la prima volta esterna il suo pensiero sulla kermesse e lo fa sulla rete: 'Gli innocenti non sapevano che la cosa era ...

Claudio Baglioni/ "Festival di Sanremo? È stata una pazzia". E attenzione al bis... : Claudio Baglioni: in un lungo post su Facebook il direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 definisce la sua esperienza all'Ariston una pazzia. Ma apre al bis...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:39:00 GMT)

CLAUDIO BAGLIONI/ "Festival di Sanremo? È stata una pazzia - chissà se ritorneremo..." : CLAUDIO BAGLIONI: in un lungo post su Facebook il direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 definisce la sua esperienza all'Ariston una pazzia. Ma apre al bis...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:41:00 GMT)

Il ringraziamento di Claudio Baglioni dopo Sanremo 2018 : “Siamo stati ingenui ma ce l’abbiamo fatta” : A qualche giorno dalla conclusione del Festival, arriva il ringraziamento di Claudio Baglioni dopo Sanremo 2018. Da record la sua prima esperienza sul palco dell'Ariston, con ascolti che sono andati ben oltre le più rosee aspettative. Non potevano quindi mancare le sue parole dopo un'impresa che lui stesso ha definito impossibile. Ancora un "incubo" le riunioni con gli autori e troppo poche le prove prima di andare in scena, ma lo spettacolo ...

Sanremo - la verità di Baglioni a dieci giorni dal Festival : bis? : "Perfino adesso penso sia stata una pazzia". A dieci giorni dalla fine di Sanremo, Claudio Baglioni torna sul Festival affidando alcune considerazioni a Facebook: "Provare a riportare la...

Baglioni : "A Sanremo l'abbiamo fatta grossa!" : Nient'altro riesce a cambiare il mondo fuori e dentro di noi in pochi secondi. Una bella canzone lo fa . Invisibile agli occhi, come tutte le cose essenziali. Non al cuore, però, al quale regala ...

Paolo Bonolis a Sanremo Young e la battutina su Claudio Baglioni : cosa ha detto in diretta : Ospite insieme a Richard Gere della prima puntata di Sanremo Young Paolo Bonolis ha calcato il palco dell'Ariston insieme a Antonella Clerici, detto la sua sulla 68° edizione del Festival appena ...

Paolo Bonolis al Festival 2019?/ Video - le frecciatine a Claudio Baglioni a Sanremo Young : Paolo Bonolis, ospite a Sanremo Young di Antonella Clerici, esclude la partecipazione come conduttore e direttore artistico al Festival 2019. E lancia una frecciatina a Claudio Baglioni(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Paolo Bonolis punzecchia Claudio Baglioni su Sanremo 2018 - video : Paolo Bonolis è tornato sul palco dell’Ariston nelle vesti di giudice speciale di Sanremo Young. L’ex direttore artistico del Festival è stato tra i protagonisti della prima puntata del programma condotto da Antonella Clerici. Prima dell’inizio della trasmissione il presentatore di Avanti un altro ha rivolto un pensiero social ai giovani talenti in gara. ‘Spero siano felici di partecipare e non pensino soltanto alla vittoria’. Con la consueta ...

Il regista di Sanremo : "Claudio Baglioni mi ha salvato la vita" : Il regista del Festival di Sanremo si è raccontato in una lunga intervista a Spy e ha colto l'occasione per dire 'grazie' a Claudio Baglioni. 'L'immagine più bella di Sanremo è stata vedere quei tre ...

Il regista di Sanremo : Claudio Baglioni mi ha salvato la vita : Il regista del Festival di Sanremo si è raccontato in una lunga intervista a Spy e ha colto l'occasione per dire "grazie" a Claudio Baglioni."L’immagine più bella di Sanremo è stata vedere quei tre ragazzotti, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, che non avevano mai lavorato insieme diventare un trio delle meraviglie - racconta a Spy Duccio Forzano -. Claudio è il mio mentore. Io ...

Il regista di Sanremo Duccio Forzano a "Spy" : "Baglioni mi ha salvato la vita. Mi fece lavorare quando non riuscivo a pagare l'affitto" : "Baglioni mi ha salvato la vita: ero senza soldi e lui mi fece lavorare". Duccio Forzano, lo storico regista del Festival di Sanremo, si racconta a Spy. E lo fa tracciando un ritratto intimo del direttore artistico dell'edizione di quest'anno, il suo amico Claudio Baglioni.Claudio è il mio mentore. Io arrancavo nella vita, prima che lui mi scoprisse: gli devo tutto. Stavo vivendo forse il momento più basso della mia giovinezza: ero ...